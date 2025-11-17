Σάσα Μπάρον Κοέν: Απολαμβάνει την ελευθερία του μετά το διαζύγιο με την Άιλα Φίσερ - Το φλερτ με 26χρονη influencer
O ηθοποιός φροντίζει να αφιερώνει χρόνο σε νέες γνωριμίες
Με influencer που έχει περίπου τα μισά του χρόνια, εντοπίστηκε να φλερτάρει ο Σάσα Μπάρον Κοέν. Ο 54χρονος σταρ των ταινιών «Borat» και «Brüno» φωτογραφήθηκε να συνομιλεί με την 26χρονη Kelsey Calemine, έξω από ένα νυχτερινό κλαμπ στο Χόλιγουντ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Η νεαρή φορούσε ένα εφαρμοστό ροζ μίνι φόρεμα και φάνηκε να διασκεδάζει ενώ συζητούσε με τον Σάσα Μπάρον Κοέν. Μάρτυρας ανέφερε στη Sun ότι ο ηθοποιός έφτασε στο κλαμπ στη 1 π.μ., χωρίς συνοδεία ασφαλείας και έφυγε γύρω στις 3 π.μ., λίγα δευτερόλεπτα αφότου η Calemine και η φίλη της αποχώρησαν.
«Την πρόσεξε αμέσως», πρόσθεσε το ίδιο άτομο, εξηγώντας ότι ο Σάσα Μπάρον Κοέν φλέρταρε μαζί της ήδη μέσα στο κλαμπ. «Έξω, συνέχισαν να είναι πολύ φιλικοί και δεν σταμάτησαν να γελούν», είπε, ενώ τόνισε ότι ο ηθοποιός της έδωσε το κινητό του για να γράψει εκεί τον αριθμό της όταν ήρθε το Uber της.
Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε το διαζύγιό του από την Άιλα Φίσερ τον Ιούνιο, μετά από σχεδόν 14 χρόνια γάμου. Από τότε, ο ηθοποιός δεν έχει χάσει χρόνο στο να κοινωνικοποιείται, έχοντας εντοπιστεί νωρίτερα να διασκεδάζει με το μοντέλο του OnlyFans, Χάνα Πάλμερ ενώ είχε αναρτήσει στα social media φωτογραφίες από το γυμνασμένο κορμί του για το εξώφυλλο του Men’s Fitness UK, σχολιάζοντας ότι «ξεκινάει επίσημα την κρίση μέσης ηλικίας».
Η Άιλα Φίσερ ανέφερε ότι πλέον απολαμβάνει τη νέα φάση της ζωής της στην Αγγλία μετά τον χωρισμό τους το 2023. «Δεν χρειάζεται να κάνω πάρτι στο σπίτι πια», είπε στο Elle Decoration, προσθέτοντας ότι αγαπά να χαλαρώνει στο μπάνιο με κεριά, laptop και Netflix. Η ίδια παραδέχτηκε πως όταν έφτασαν τα προσεκτικά επιλεγμένα έπιπλά της στο νέο της σπίτι, ξέσπασε σε δάκρυα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ζούσε μόνη της σε δικό της χώρο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Sacha Baron Cohen, 54, cozies up to influencer half his age for club outing after Isla Fisher divorce https://t.co/9tXxZb5Jy8 pic.twitter.com/Nng9Me1ele— Page Six (@PageSix) November 16, 2025
