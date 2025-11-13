Άιλα Φίσερ για το διαζύγιο από τον Σάσα Μπάρον Κοέν: Το να δημιουργήσω μια νέα ζωή από το μηδέν είναι βαθιά ικανοποιητικό
Νέο κεφάλαιο στη ζωή της στο Λονδίνο άνοιξε η Άιλα Φίσερ, μετά το διαζύγιό της από τον Σάσα Μπάρον Κοέν, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την καθημερινότητά της. Η ηθοποιός δήλωσε πως αν και αυτό το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, είναι για εκείνη «βαθιά ικανοποιητικό».
Μιλώντας στο περιοδικό Elle Decoration, η 49χρονη ηθοποιός παραδέχτηκε πως συγκινήθηκε όταν έφτασαν τα έπιπλα στο σπίτι της, καθώς αυτό το βήμα συμβόλιζε για εκείνη μια νέα αρχή. «Όταν ήρθαν όλα, δεν άντεξα και δάκρυσα λίγο. Ήταν η πρώτη φορά που ήμουν μια γυναίκα μόνη, σε ένα δικό μου σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το νέο της σπίτι έγινε καταφύγιο μετά τον θάνατο του πατέρα της το 2023 και το τέλος του γάμου της με τον πρωταγωνιστή του «Borat». «Το να προσπαθώ να δημιουργήσω μια νέα ζωή από το μηδέν, τουλάχιστον συναισθηματικά, ήταν δύσκολο αλλά και βαθιά ικανοποιητικό. Απολαμβάνω αυτή τη νέα εκδοχή της ζωής μου», δήλωσε.
Η Άιλα Φίσερ τόνισε ότι πλέον προτιμά μια πιο ήσυχη καθημερινότητα: «Δεν χρειάζεται πια να κάνω πάρτι στο σπίτι. Μου αρέσει να μπαίνω στο μπάνιο, να ανάβω κεριά, να παίρνω το λάπτοπ και να βλέπω κάτι στο Netflix. Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό που συμβαίνει». Πρόσθεσε πως λατρεύει να χαλαρώνει στο κρεβάτι της, γιατί, όπως είπε, «μερικές φορές είναι το μόνο μέρος όπου μπορώ να βρω πραγματική ησυχία».
Η ηθοποιός, που έχει τρία παιδιά με τον Μπάρον Κοέν, αποκάλυψε ότι φρόντισε τα υπνοδωμάτια των παιδιών να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δικό της ώστε να μπορεί να επιβλέπει τη χρήση των κινητών τους. Παράλληλα, ήθελε το σπίτι να έχει χώρο για την οικογένειά της από την Ελλάδα, που την επισκέπτεται συχνά, καθώς και εξωτερικό χώρο. «Μεγάλωσα στην Αυστραλία, πάντα ξυπόλητη στον κήπο ή στην παραλία, οπότε αυτό είναι το πιο κοντινό που μπορώ να νιώσω σαν σπίτι», εξήγησε.
Η ηθοποιός και ο 54χρονος σύζυγός της ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2024, αναφέροντας σε κοινή δήλωση: «Το 2023 καταθέσαμε από κοινού για να τερματίσουμε τον γάμο μας. Πάντα δώσαμε προτεραιότητα στην ιδιωτικότητά μας και προσπαθούμε ήσυχα να διαχειριστούμε αυτή την αλλαγή».
Σε συνέντευξη στη Harper’s Bazaar Australia, η Άιλα Φίσερ είχε δηλώσει πως, παρά τις δυσκολίες, ανυπομονεί για το μέλλον της μετά το διαζύγιο. «Πέρασα δύσκολα τα τελευταία χρόνια, αλλά τα καταφέρνω. Είμαι ενθουσιασμένη για το επόμενο κεφάλαιο», είπε, προσθέτοντας ότι επικεντρώνεται ξανά στην καριέρα της, ενώ παραμένει αφοσιωμένη στα παιδιά της. «Προσπαθώ να θυμίζω στον εαυτό μου τη νέα μου ταυτότητα, ως γυναίκα έξω από μια σχέση, και να παραμείνω όσο πιο αισιόδοξη μπορώ. Κάθε αλλαγή είναι δύσκολη, αλλά ελπίζω να τα καταφέρνω καλά», κατέληξε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Isla Fisher shares deeper insight into ‘challenging’ divorce from Sacha Baron Cohen: ‘I did have a bit of a cry’ https://t.co/OAq4DT5Qjl pic.twitter.com/0mieUcSlWi— Page Six (@PageSix) November 13, 2025
