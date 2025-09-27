Ο Σάσα Μπάρον Κοέν δεν έχει σχέση με το 27χρονο μοντέλο του OnlyFans, Χάνα Πάλμερ
Άνθρωποι από το περιβάλλον τους τονίζουν πως δεν υπάρχει κάτι ερωτικό ανάμεσά τους
Παρά τις πρόσφατες φήμες που κυκλοφόρησαν μετά από κοινή τους έξοδο, ο Σάσα Μπάρον Κοέν δεν έχει προχωρήσει σε σχέση με το μοντέλο του OnlyFans, Χάνα Πάλμερ, σύμφωνα με την Page Six. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να δειπνούν μαζί σε steakhouse, προκαλώντας έντονα σχόλια, ωστόσο άνθρωποι από το περιβάλλον τους τονίζουν πως δεν υπάρχει κάτι ερωτικό ανάμεσά τους.
«Η Χάνα και ο Σάσα δεν βγαίνουν ραντεβού», δήλωσε χαρακτηριστικά άτομο κοντά στην Πάλμερ. Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η Sun, ο 53χρονος σταρ και η 27χρονη συναντήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, δειπνώντας για περίπου δύο ώρες και αποχωρώντας στη συνέχεια χωριστά. «Είχαν ένα ευχάριστο δείπνο, μια καλή συζήτηση. Εκείνος ήταν πραγματικός τζέντλεμαν και μετά συνέχισαν ο καθένας για άλλο event», αποκάλυψε πηγή. Όπως σημείωσε η Sun, παρότι τους χωρίζουν αρκετά χρόνια, έδειχναν να ταιριάζουν και να έχουν πολλά κοινά θέματα.
Οι ίδιοι φέρεται να έχουν συναντηθεί μόλις λίγες φορές, κυρίως μέσω κοινών φίλων, όπως η Ρίτα Όρα και ο σύζυγός της, Τάικα Γουάιτιτι. Μάλιστα, τον Αύγουστο εθεάθησαν όλοι μαζί στο πάρτι γενεθλίων του τελευταίου, όπου κατέγραψαν στιγμές σε βίντεο.
Ο Σάσα Μπάρον Κοέν που πρόσφατα ολοκλήρωσε το διαζύγιό του από την ηθοποιό Άιλα Φίσερ, τον Ιούνιο, φαίνεται να απολαμβάνει τη νέα του φάση ζωής. Όπως ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον του ωστόσο, ο σταρ γνωρίζει νέα άτομα, συστήνεται σε νέες παρέες και προχωρά προσεκτικά, παίρνοντας τον χρόνο του μετά τον χωρισμό, καθώς «πρόκειται για έναν νέο κόσμο γι’ αυτόν».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Sacha Baron Cohen, OnlyFans model not ‘dating,’ pal says, just had dinner and star was ‘a real gentleman’ https://t.co/mvXPnSNJDe pic.twitter.com/tuT0nHpACb— Page Six (@PageSix) September 26, 2025
