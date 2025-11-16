Κώστας Τουρνάς: Είχα δει τον Νίκο Οικονομόπουλο στο Dream Show και του είχα πει «θα πεθάνεις τραγουδιστής και επιτυχημένος»
Θεωρούσα ότι ήδη ήταν ώριμος σαν τραγουδιστής και εξαιρετικά ικανός, ανέφερε ο τραγουδιστής
Το σχόλιο που είχε κάνει ο Κώστας Τουρνάς στον Νίκο Οικονομόπουλο την περίοδο που διαγωνιζόταν στο «Dream Show» αποκάλυψε, αναφέροντας ότι είχε διακρίνει το ταλέντο του, λέγοντας του τότε χαρακτηριστικά ότι «θα πεθάνει τραγουδιστής και επιτυχημένος».
Ο Νίκος Οικονομόπουλος συμμετείχε στο μουσικό ριάλιτι το 2006, από τον οποίο αναδείχτηκε και ο μεγάλος νικητής. Ο Κώστας Τουρνάς, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Αστερόσκονη» είχε συναντήσει τον τραγουδιστή στον τελικό του «Dream Show» και μάλιστα τον είχε επαινέσει για τη φωνή του.
Συγκεκριμένα, του είχε πει: «Είχα δει τον Νίκο Οικονομόπουλο σε ένα παιχνίδι που είχε πάει για να διαγωνιστεί, το παρουσίαζε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Είχα πάει ως καλεσμένος στον τελικό, έπαιξα μερικά τραγούδια και στο τέλος ερχόντουσαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι και λέγαμε το “Άνθρωπε αγάπα”. Φεύγοντας από εκεί και πηγαίνοντας στον διάδρομο του είπα, “Νίκο μου, θα πεθάνεις τραγουδιστής και επιτυχημένος κιόλας”».
Όσο για την αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου στο σχόλιο του Κώστα Τουρνά: «Εκείνος εξεπλάγη. "Όπως το λέω" του είπα. Θεωρούσα ότι ήδη ήταν ώριμος σαν τραγουδιστής και εξαιρετικά ικανός. Δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί καλλιτέχνες που είναι χαρισματικοί ερμηνευτικά».
Σε άλλο σημείο, ο Κώστας Τουρνάς μίλησε για την τραπ, σχολιάζοντας: «Έχουμε ωραίους ερμηνευτές, ωραίες φωνές, ικανές φωνές, ζεστές φωνές. Είναι ευχάριστο το ότι είναι ανησύχαστοι και συνέχεια είναι σε μια δραστηριότητα. Όσο πιο ανήσυχοι είναι, τόσο πιο ζωντανά είναι τα πράγματα και σε καλό δρόμο. Τώρα, αν δεν είναι ένα είδος τραγουδιού που γοητεύει εμένα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά με γοητεύει η ανησυχία, με γοητεύει το ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει προικιά, δεν έχει παρελθόν, δεν έχει σπουδάσει, δεν έχει ένα εξαιρετικό ερμηνευτικό ταλέντο, βρίσκει έναν τρόπο, εκφράζεται, το κάνει καλά, δίνει κάτι στον κόσμο. Αυτό ξεκινάει απ' την ανησυχία του, απ' το ανήσυχο πνεύμα του. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να περάσει γενιά που δεν θα μας δώσει τέτοιους ανθρώπους».
Για τον Βλάσση Μπονάτσο, που πέθανε το 2004, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι έφυγε από τη ζωή «άτυχα και άδικα»: «Ο Βλάσσης όπου έμπαινε άλλαζε το κλίμα. Κυρίως είχε ζέστη, φως, αισιοδοξία, προσπάθεια, επιμονή, απόπειρα. Δεν σταμάταγε πουθενά. Έφυγε άτυχα και άδικα».
