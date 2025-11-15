Δημήτρης Σταρόβας: Τα περισσότερα κιλά που έχω φτάσει ήταν 167, πεταγόμουν στον ύπνο μου, δεν μπορούσα να αναπνεύσω
Δημήτρης Σταρόβας: Τα περισσότερα κιλά που έχω φτάσει ήταν 167, πεταγόμουν στον ύπνο μου, δεν μπορούσα να αναπνεύσω
Διατηρώ τα κιλά που έχω χάσει, θέλω να χάσω ακόμα 17, δήλωσε ο μουσικός
Το μεγαλύτερο βάρος στο οποίο έχει φτάσει ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν τα 167 κιλά, εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο ξυπνούσε μέσα στη νύχτα, καθώς δεν μπορούσε να αναπνεύσει.
Ο μουσικός που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2024, μίλησε για την παχυσαρκία και τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε, μεταξύ των οποίων ήταν και η δίαιτα, που τον οδήγησε σε σημαντική απώλεια κιλών.
Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Σταρόβας το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Zω καλά», ένας παχύσαρκος άνθρωπος βιώνει πολλές συνεχόμενες «ήττες», μία κατάσταση, που εκείνον τον οδήγησε σε κατάθλιψη: «Ένας παχύσαρκος άνθρωπος είναι ασθενής, γιατί οι ήττες που τρώει είναι πάρα πολλές. Εγώ έχω χάσει ραντεβού και εξόδους, γιατί δεν είχε πάρκινγκ μπροστά από το μαγαζί και έλεγα "θα τα πούμε αύριο". Το έκανα γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω 50 μέτρα. Τα περισσότερα κιλά που έχω φτάσει ήταν 167. Όλο αυτό σε οδηγεί και σε μία κατάθλιψη, που εγώ είχα. Παρατάς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να βάλεις παντελόνια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε ότι θέλει να χάσει ακόμη 17 κιλά. Όσο για την απώλεια βάρους, σημείωσε ότι ακολούθησε αυστηρή δίαιτα: «Διατηρώ τα κιλά που έχω χάσει, θέλω να χάσω ακόμα 17. Έκανα αυστηρή δίαιτα, τώρα θα κάνω την ατασθαλία μου, αλλά με μέτρο. Μου συνταγογράφησε ο γιατρός μου, ένα ενέσιμο φάρμακο που αρχικά η ένδειξή του ήταν για τον σακχαρώδη διαβήτη. Έκανα καμπύλη ζαχάρου και ήταν οριακά τα αποτελέσματα και έτσι πήρα την ενέσιμη μορφή του φαρμάκου αυτού. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφής μου στο παρελθόν, γιατί η ποιότητα ζωής μου είναι πολύ διαφορετική. Μετά από δεκαετίας κοιμάμαι χωρίς διακοπή. Πεταγόμουν στον ύπνο μου, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Παράλληλα έκοψα και το τσιγάρο. Δεν είναι δύσκολες αυτές οι αλλαγές, είναι ένα "κλικ"».
Περιγράφοντας τη ζωή του μετά την απώλεια βάρους, ο Δημήτρης Σταρόβας μοιράστηκε ένα πρόσφατο περιστατικό στο αεροπλάνο, που του προκάλεσε ευχάριστα συναισθήματα και του επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά, πως η καθημερινότητά του έχει καλύτερη ποιότητα: «Προχθές πήγαμε με το θέατρο στην Κω και τη Ρόδο για παραστάσεις, και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες δεν ζήτησα επέκταση για τη ζώνη. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Πέρα από τα κιλά, όλες οι τιμές στις εξετάσεις μου έχουν πέσει. Να πούμε και πρακτικά πράγματα, όταν χάνεις κιλά, αλλάζει η ψυχολογία και έχεις και οπτική επαφή με σημεία του σώματος που πριν δεν μπορούσες να δεις».
Ο μουσικός που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2024, μίλησε για την παχυσαρκία και τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε, μεταξύ των οποίων ήταν και η δίαιτα, που τον οδήγησε σε σημαντική απώλεια κιλών.
Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Σταρόβας το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Zω καλά», ένας παχύσαρκος άνθρωπος βιώνει πολλές συνεχόμενες «ήττες», μία κατάσταση, που εκείνον τον οδήγησε σε κατάθλιψη: «Ένας παχύσαρκος άνθρωπος είναι ασθενής, γιατί οι ήττες που τρώει είναι πάρα πολλές. Εγώ έχω χάσει ραντεβού και εξόδους, γιατί δεν είχε πάρκινγκ μπροστά από το μαγαζί και έλεγα "θα τα πούμε αύριο". Το έκανα γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω 50 μέτρα. Τα περισσότερα κιλά που έχω φτάσει ήταν 167. Όλο αυτό σε οδηγεί και σε μία κατάθλιψη, που εγώ είχα. Παρατάς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να βάλεις παντελόνια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε ότι θέλει να χάσει ακόμη 17 κιλά. Όσο για την απώλεια βάρους, σημείωσε ότι ακολούθησε αυστηρή δίαιτα: «Διατηρώ τα κιλά που έχω χάσει, θέλω να χάσω ακόμα 17. Έκανα αυστηρή δίαιτα, τώρα θα κάνω την ατασθαλία μου, αλλά με μέτρο. Μου συνταγογράφησε ο γιατρός μου, ένα ενέσιμο φάρμακο που αρχικά η ένδειξή του ήταν για τον σακχαρώδη διαβήτη. Έκανα καμπύλη ζαχάρου και ήταν οριακά τα αποτελέσματα και έτσι πήρα την ενέσιμη μορφή του φαρμάκου αυτού. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφής μου στο παρελθόν, γιατί η ποιότητα ζωής μου είναι πολύ διαφορετική. Μετά από δεκαετίας κοιμάμαι χωρίς διακοπή. Πεταγόμουν στον ύπνο μου, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Παράλληλα έκοψα και το τσιγάρο. Δεν είναι δύσκολες αυτές οι αλλαγές, είναι ένα "κλικ"».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα