Eξαφανίστηκαν από το άλμπουμ γενεθλίων της Κρις Τζένερ ο Χάρι και η Μέγκαν - Άγνωστο γιατί διέγραψαν τις φωτογραφίες η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της
Εικόνες του δούκα και της δούκισσας του Σάσσεξ από το πάρτι της Τζένερ αφαιρέθηκαν από τον λογαριασμό εκείνης και της κόρης της  στο Instagram

Ιωάννα Μαρίνου
Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι ήταν ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους του πάρτι γενεθλίων της Κρις Τζένερ στο Μπέβερλι Χιλς, ωστόσο οι φωτογραφίες τους με την οικογένεια Καρντάσιαν εξαφανίστηκαν από τα social media της Κιμ και της μητέρας της.

Συγκεκριμένα, τα στιγμιότυπα της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι αφαιρέθηκαν από τα προφίλ της Καρντάσιαν και της Τζένερ στο Instagram, στο πλαίσιο των αναρτήσεων που είχαν κάνει για τα 70ά γενέθλια της Κρις Τζένερ.

Το βασιλικό ζευγάρι είχε δώσει το «παρών» στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη βίλα του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες στο Μπέβερλι Χιλς.

Η Κρις Τζένερ είχε ανεβάσει στο Instagram μια φωτογραφία της με τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν είχε δημοσιεύσει μία εικόνα με τη δούκισσα του Σάσσεξ. Και τα δύο στιγμιότυπα ωστόσο διαγράφηκαν λίγο αργότερα χωρίς να είναι γνωστός ο λόγος.

H Κρις Τζένερ με τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι

Η Κιμ Καρντάσιαν με τη Μέγκαν Μαρκλ
Κλείσιμο

Σύμφωνα με πηγή του «People», ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του έφτασαν στο πάρτι «πιασμένοι χέρι χέρι και έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι». Η παρουσία του ζευγαριού στην εκδήλωση δεν ήταν τυχαία, καθώς η Μέγκαν Μαρκλ έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ.

Το πάρτι γενεθλίων της Κρις Τζένερ συγκέντρωσε πλήθος διασήμων. Εκτός από τις πέντε κόρες της, έδωσαν το «παρών» η Όπρα Γουίνφρι, η Μαράια Κάρεϊ, ο Τάιλερ Πέρι, ο Βιν Ντίζελ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η Αντέλ.


Φωτογραφία άρθρου: AP

