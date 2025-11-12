Eξαφανίστηκαν από το άλμπουμ γενεθλίων της Κρις Τζένερ ο Χάρι και η Μέγκαν - Άγνωστο γιατί διέγραψαν τις φωτογραφίες η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της