Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου, κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή

Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση, ανέφερε η ηθοποιός