Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου, κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή
Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση, ανέφερε η ηθοποιός
Στη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη που μετράει πάνω από είκοσι χρόνια αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, εξηγώντας πως κανένας άνθρωπος δεν είναι δεδομένος και πως χρειάζεται καθημερινή προσπάθειά σε έναν μακροχρόνιο δεσμό.
Χαρακτηριστικά η ηθοποιός δήλωσε ότι «δεν έχει δέσει τον γάιδαρό της» σε ερώτηση σχετικά το εάν νιώθει ασφαλής σε ό,τι αφορά τη συντροφικότητα.
Χαρακτηριστικά η ηθοποιός δήλωσε ότι «δεν έχει δέσει τον γάιδαρό της» σε ερώτηση σχετικά το εάν νιώθει ασφαλής σε ό,τι αφορά τη συντροφικότητα.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!» απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο «Happy Day», η Σμαράγδα Καρύδη ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζει τη σχέση της με τη σκέψη της παντοτινής δέσμευσης.
Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: "Δεν θα καπνίσω". Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα».
