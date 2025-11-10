Η Δούκισσα Νομικού στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της: Είναι το ίδιο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου, έγραψε
Η Δούκισσα Νομικού στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της: Είναι το ίδιο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου, έγραψε
Το αγαπώ αυτό το δέντρο, 35 χρόνια τώρα, σχολίασε το μοντέλο
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της στόλισε η Δούκισσα Νομικού, αναφέροντας με μία ανάρτηση στα social media, πως πρόκειται για εκείνο, που στόλιζε κάποτε με τους γονείς της.
Μια ημέρα μετά τα γενέθλιά της, το μοντέλο μπήκε από νωρίς στο κλίμα των Χριστουγέννων, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το δέντρο, που τοποθέτησε στο σαλόνι του σπιτιού της.
Όπως εξήγησε η Δούκισσα Νομικού, το συγκεκριμένο δέντρο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη: «Ήρθε η εποχή του χρόνου που αυτά τα φωτάκια ζεσταίνουν την καρδιά μου. Μπορώ να κάθομαι να τα κοιτώ με τις ώρες. Να σκέφτομαι. Να νοσταλγώ όσα πέρασαν και να ονειρεύομαι όσα θα έρθουν. Το στολίσαμε και φέτος, μια ημέρα μετά τα γενέθλιά μου — το ίδιο δέντρο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου. Το αγαπώ, αυτό το δέντρο. 35 χρόνια τώρα. Και του χρόνου με υγεία, αγάπη και φως στις ψυχές μας».
