Καίτη Φίνου για τα 7 χρόνια από τον θάνατο της αδερφής της: Μου λείπεις, αλλά η καθημερινότητά μου απαγορεύει τον πόνο
Καίτη Φίνου για τα 7 χρόνια από τον θάνατο της αδερφής της: Μου λείπεις, αλλά η καθημερινότητά μου απαγορεύει τον πόνο
Έφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, έγραψε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Facebook
Μια ανάρτηση για τα επτά χρόνια από τον θάνατο της αδερφής της, Μαίρη, έκανε η Καίτη Φίνου. Η ηθοποιός θυμήθηκε τις τελευταίες ώρες της και περιέγραψε τα συναισθήματά της για την απώλειά της.
Μέσα από τη δημοσίευσή της στο Facebook, η Καίτη Φίνου εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να μπορούσε να μοιραστεί μερικές στιγμές με την αδερφή της και τόνισε ότι εξακολουθεί να της λείπει. Ωστόσο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της λόγω των προβλημάτων υγείας της δεν της επιτρέπει να πονάει ψυχικά.
Συγκεκριμένα, έγραψε στη δημοσίευσή της: «22.30 μάθαινα πως σε πάνε επειγόντως με ανακοπή στο Τζάνειο. 23.30 μαθαίνουμε από τον νευροχειρουργό πως δυστυχώς είναι θέμα ωρών. Και ξημερώνοντας των Αρχαγγέλων κάπου στη 01.00 σε βλέπω να κοιμάσαι ήρεμη, πανέμορφη σαν άγγελος. Έφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, τόσο ήρεμα. Και άφησες πίσω σου τόσο πόνο. Τα δύο πρώτα χρόνια έλεγα πως ο χρόνος δεν είναι γιατρός».
Στη συνέχεια, εκμυστηρεύτηκε ότι η απουσία της αδερφής της είναι έντονη. «Τώρα 7 χρόνια μετά νομίζω πως σε ξέχασα, όχι σε θυμάμαι, σε ξέχασα, σε θυμάμαι, δεν ξέρω τελικά αν σε ξέχασα ή αν σε θυμάμαι, αυτό που ξέρω είναι πως κάθε μέρα θα πω για κάποιο λόγο το όνομά σου, θα δω σίγουρα κάποια φωτογραφία σου ψάχνοντας κάποια δική μου και σε σπάνιες στιγμές ήθελα να είσαι στο σπίτι σου να μιλούσαμε για τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, να κουτσομπολέψουμε να γελάσουμε για κάτι που είδαμε στην τηλεόραση και να κεραστούμε αντί για ποτό ιατρικές εξετάσεις χαχα. Τελικά, λείπεις αλλά είναι τέτοια η καθημερινότητά μου που μου "απαγορεύει" τον πόνο για σένα», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσα από τη δημοσίευσή της στο Facebook, η Καίτη Φίνου εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να μπορούσε να μοιραστεί μερικές στιγμές με την αδερφή της και τόνισε ότι εξακολουθεί να της λείπει. Ωστόσο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της λόγω των προβλημάτων υγείας της δεν της επιτρέπει να πονάει ψυχικά.
Συγκεκριμένα, έγραψε στη δημοσίευσή της: «22.30 μάθαινα πως σε πάνε επειγόντως με ανακοπή στο Τζάνειο. 23.30 μαθαίνουμε από τον νευροχειρουργό πως δυστυχώς είναι θέμα ωρών. Και ξημερώνοντας των Αρχαγγέλων κάπου στη 01.00 σε βλέπω να κοιμάσαι ήρεμη, πανέμορφη σαν άγγελος. Έφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, τόσο ήρεμα. Και άφησες πίσω σου τόσο πόνο. Τα δύο πρώτα χρόνια έλεγα πως ο χρόνος δεν είναι γιατρός».
Στη συνέχεια, εκμυστηρεύτηκε ότι η απουσία της αδερφής της είναι έντονη. «Τώρα 7 χρόνια μετά νομίζω πως σε ξέχασα, όχι σε θυμάμαι, σε ξέχασα, σε θυμάμαι, δεν ξέρω τελικά αν σε ξέχασα ή αν σε θυμάμαι, αυτό που ξέρω είναι πως κάθε μέρα θα πω για κάποιο λόγο το όνομά σου, θα δω σίγουρα κάποια φωτογραφία σου ψάχνοντας κάποια δική μου και σε σπάνιες στιγμές ήθελα να είσαι στο σπίτι σου να μιλούσαμε για τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, να κουτσομπολέψουμε να γελάσουμε για κάτι που είδαμε στην τηλεόραση και να κεραστούμε αντί για ποτό ιατρικές εξετάσεις χαχα. Τελικά, λείπεις αλλά είναι τέτοια η καθημερινότητά μου που μου "απαγορεύει" τον πόνο για σένα», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα