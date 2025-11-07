Καίτη Φίνου για τα 7 χρόνια από τον θάνατο της αδερφής της: Μου λείπεις, αλλά η καθημερινότητά μου απαγορεύει τον πόνο
GALA
Καίτη Φίνου Αδερφή Θάνατος

Έφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, έγραψε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Facebook

Ιωάννα Μαρίνου
Μια ανάρτηση για τα επτά χρόνια από τον θάνατο της αδερφής της, Μαίρη, έκανε η Καίτη Φίνου. Η ηθοποιός θυμήθηκε τις τελευταίες ώρες της και περιέγραψε τα συναισθήματά της για την απώλειά της.

Μέσα από τη δημοσίευσή της στο Facebook, η Καίτη Φίνου εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να μπορούσε να μοιραστεί μερικές στιγμές με την αδερφή της και τόνισε ότι εξακολουθεί να της λείπει. Ωστόσο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της λόγω των προβλημάτων υγείας της δεν της επιτρέπει να πονάει ψυχικά.

Συγκεκριμένα, έγραψε στη δημοσίευσή της: «22.30 μάθαινα πως σε πάνε επειγόντως με ανακοπή στο Τζάνειο. 23.30 μαθαίνουμε από τον νευροχειρουργό πως δυστυχώς είναι θέμα ωρών. Και ξημερώνοντας των Αρχαγγέλων κάπου στη 01.00 σε βλέπω να κοιμάσαι ήρεμη, πανέμορφη σαν άγγελος. Έφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, τόσο ήρεμα. Και άφησες πίσω σου τόσο πόνο. Τα δύο πρώτα χρόνια έλεγα πως ο χρόνος δεν είναι γιατρός».

Στη συνέχεια, εκμυστηρεύτηκε ότι η απουσία της αδερφής της είναι έντονη. «Τώρα 7 χρόνια μετά νομίζω πως σε ξέχασα, όχι σε θυμάμαι, σε ξέχασα, σε θυμάμαι, δεν ξέρω τελικά αν σε ξέχασα ή αν σε θυμάμαι, αυτό που ξέρω είναι πως κάθε μέρα θα πω για κάποιο λόγο το όνομά σου, θα δω σίγουρα κάποια φωτογραφία σου ψάχνοντας κάποια δική μου και σε σπάνιες στιγμές ήθελα να είσαι στο σπίτι σου να μιλούσαμε για τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, να κουτσομπολέψουμε να γελάσουμε για κάτι που είδαμε στην τηλεόραση και να κεραστούμε αντί για ποτό ιατρικές εξετάσεις χαχα. Τελικά, λείπεις αλλά είναι τέτοια η καθημερινότητά μου που μου "απαγορεύει" τον πόνο για σένα», πρόσθεσε.

Ιωάννα Μαρίνου
