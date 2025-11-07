Τζόναθαν Μπέιλι για τον τίτλο του πιο σέξι άντρα για το 2025 - «Ξέρω τι σημαίνει για τον νεότερο εαυτό μου και για την κοινότητα των LGBTQ+»
Τζόναθαν Μπέιλι για τον τίτλο του πιο σέξι άντρα για το 2025 - «Ξέρω τι σημαίνει για τον νεότερο εαυτό μου και για την κοινότητα των LGBTQ+»
Τίποτα δεν είναι πιο σέξι από την πρόοδο, δήλωσε ο ηθοποιός που είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι άντρας που κατακτά αυτόν τον τίτλο
Ως ο πιο σέξι άντρας για το 2025 ανακηρύχθηκε ο Τζόναθαν Μπέιλι από το περιοδικό «People», με τον ηθοποιό να σχολιάζει πως «τίποτα δεν είναι πιο σέξι από την πρόοδο».
Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, το περιοδικό αποκάλυψε πως ο 37χρονος ηθοποιός είναι το πρόσωπο του εξωφύλλου για το 2025, με τον Μπέιλι να είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι άντρας, που κατακτά αυτόν τον τίτλο.
Μιλώντας στο «Forbes» την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός χαρακτήρισε την αναγνώριση «τεράστια τιμή» και εξέφρασε τη χαρά του για το θετικό μήνυμα που στέλνει στην LGBTQ+ κοινότητα.
«Τίποτα δεν είναι πιο σέξι από την πρόοδο», δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Φυσικά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ανταποκριθώ φέτος, μιας και παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία. Όταν ήρθε αυτή η πρόσκληση, ήταν υπέροχο το να μπορώ να την αποδεχτώ χωρίς δεύτερη σκέψη, γνωρίζοντας ότι έχει νόημα και αντίκτυπο, πέρα από το ότι είναι μια απίστευτη και αστεία τιμή. Δεν το θεωρώ δεδομένο».
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στα πρότυπα που τον ενέπνευσαν μεγαλώνοντας: «Μεγάλωσα έχοντας μεγάλη έμπνευση από “σέξι άντρες” — και εννοώ ανθρώπους που κατάφεραν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μέσα στην κοινωνία».
Ο Μπέιλι δήλωσε ακόμη στο περιοδικό ότι ανυπομονεί να δει πώς ο τίτλος αυτός μπορεί να βοηθήσει την LGBTQ+ κοινότητα. «Ξέρω τι σημαίνει αυτό για εμένα — για τον νεότερο εαυτό μου — και για πολλούς άλλους εκεί έξω. Είναι μια στιγμή γιορτής για πολλούς ανθρώπους», είπε.
Γεννημένος στο Όξφορντσαϊρ στις 25 Απριλίου 1988, ο Τζόναθαν Μπέιλι ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή σε ηλικία επτά ετών, ξεκινώντας μια πορεία που τον συνδέει μέχρι σήμερα με το θέατρο. Πολύ πριν το Netflix τον κάνει παγκοσμίως γνωστό, είχε ήδη διακριθεί στο «West End» για τις ερμηνείες του.
Η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε με τη σειρά «Bridgerton», όπου υποδύθηκε τον Άντονι Μπρίτζερτον, τον αυστηρό και γοητευτικό πρωτότοκο γιο της οικογένειας. Η ερμηνεία του στη δεύτερη σεζόν, δίπλα στη Σιμόν Άσλεϊ, κέρδισε εξαιρετικές κριτικές και αύξησε τη δημοτικότητα της σειράς.
Στη συνέχεια πέρασε με επιτυχία στον κινηματογράφο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Φιέρο στη νέα ταινία «Wicked», ενώ συμμετέχει και στο «Jurassic World: Rebirth».
Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, το περιοδικό αποκάλυψε πως ο 37χρονος ηθοποιός είναι το πρόσωπο του εξωφύλλου για το 2025, με τον Μπέιλι να είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι άντρας, που κατακτά αυτόν τον τίτλο.
Μιλώντας στο «Forbes» την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός χαρακτήρισε την αναγνώριση «τεράστια τιμή» και εξέφρασε τη χαρά του για το θετικό μήνυμα που στέλνει στην LGBTQ+ κοινότητα.
«Τίποτα δεν είναι πιο σέξι από την πρόοδο», δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Φυσικά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ανταποκριθώ φέτος, μιας και παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία. Όταν ήρθε αυτή η πρόσκληση, ήταν υπέροχο το να μπορώ να την αποδεχτώ χωρίς δεύτερη σκέψη, γνωρίζοντας ότι έχει νόημα και αντίκτυπο, πέρα από το ότι είναι μια απίστευτη και αστεία τιμή. Δεν το θεωρώ δεδομένο».
Jonathan Bailey Says 'Nothing's Sexier Than Progress' After Being Crowned PEOPLE's Sexiest Man Alive https://t.co/AwGennZUWu— People (@people) November 7, 2025
Ο Μπέιλι δήλωσε ακόμη στο περιοδικό ότι ανυπομονεί να δει πώς ο τίτλος αυτός μπορεί να βοηθήσει την LGBTQ+ κοινότητα. «Ξέρω τι σημαίνει αυτό για εμένα — για τον νεότερο εαυτό μου — και για πολλούς άλλους εκεί έξω. Είναι μια στιγμή γιορτής για πολλούς ανθρώπους», είπε.
Γεννημένος στο Όξφορντσαϊρ στις 25 Απριλίου 1988, ο Τζόναθαν Μπέιλι ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή σε ηλικία επτά ετών, ξεκινώντας μια πορεία που τον συνδέει μέχρι σήμερα με το θέατρο. Πολύ πριν το Netflix τον κάνει παγκοσμίως γνωστό, είχε ήδη διακριθεί στο «West End» για τις ερμηνείες του.
Ποιος είναι ο Τζόναθαν Μπέιλι
Η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε με τη σειρά «Bridgerton», όπου υποδύθηκε τον Άντονι Μπρίτζερτον, τον αυστηρό και γοητευτικό πρωτότοκο γιο της οικογένειας. Η ερμηνεία του στη δεύτερη σεζόν, δίπλα στη Σιμόν Άσλεϊ, κέρδισε εξαιρετικές κριτικές και αύξησε τη δημοτικότητα της σειράς.
Στη συνέχεια πέρασε με επιτυχία στον κινηματογράφο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Φιέρο στη νέα ταινία «Wicked», ενώ συμμετέχει και στο «Jurassic World: Rebirth».
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα