Ο Πολ Ντέινο εντάσσεται στο καστ της ταινίας «The Chaperones»
Την παραγωγή του φιλμ αναλαμβάνουν ο Μπραντ Πιτ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον
Ο Πολ Ντέινο εντάσσεται στο καστ του επερχόμενου δράματος «The Chaperones» της A24, σε σκηνοθεσία της Ίντια Ντόναλντσον. Ο διάσημος ηθοποιός θα συμπρωταγωνιστήσει με τους ανερχόμενους Κούπερ Χόφμαν και Ντέιβιντ Τζόνσον που πρόσφατα συνεργάστηκαν στο δυστοπικό θρίλερ «The Long Walk».
Η ταινία θα είναι το δεύτερο μεγάλου μήκους έργο της Ντόναλντσον μετά το δράμα «Good One» του 2024, σε σενάριο του Σεμπάστιαν Μπλακ. Η πλοκή εκτυλίσσεται λίγες μέρες μετά τα Χριστούγεννα και ακολουθεί «τρεις φίλους που προσλαμβάνονται για να μεταφέρουν έναν δύσκολο έφηβο στην άλλη άκρη της χώρας».
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Μπραντ Πιτ μέσω των εταιρειών τους, Icki Eneo Arlo και Plan B, αντίστοιχα, αναλαμβάνουν την παραγωγή. Ο Ντέινο έχει ήδη συνεργαστεί με την εταιρεία παραγωγής του Πιτ στις βραβευμένες ταινίες «12 Years a Slave» και «Okja», ενώ με τον Πάτινσον έχει συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «The Batman».
Νωρίτερα φέτος, ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε στο πολιτικό θρίλερ του καταξιωμένου Γάλλου σκηνοθέτη Ολιβιέ Ασαγιάς, «The Wizard of the Kremlin», το οποίο γνώρισε ενθουσιώδη υποδοχή στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
Φωτογραφία: Shutterstock
EXCLUSIVE: Paul Dano is set to star in A24's drama "The Chaperones."— Variety (@Variety) November 3, 2025
He's joining the already-announced cast of Cooper Hoffman and David Jonsson.https://t.co/pEMUiYuV8T
