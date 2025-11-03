Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
H Μπιάνκα Σενσόρι ετοιμάζεται για... εμπορικό πόλεμο με την Κιμ Καρντάσιαν - Η φωτογραφία με το ψεύτικο μαχαίρι για το Halloween
Στις 11 Δεκεμβρίου η σειρά εσωρούχων Bianca που σε πολλούς θυμίζει τα Skims της Κιμ Καρντάσιαν
Μια πρώτη γεύση από τη σειρά εσωρούχων που αναμένεται να λανσάρει στις αρχές Δεκεμβρίου έδωσε η Μπιάνκα Σενσόρι με φωτογραφίες που ανήρτησε την Κυριακή στο Instagram.
Όπως παρατήρησαν αρκετοί τα σουτιέν, τα εσώρουχα, οι κορσέδες και τα καλσόν που θα λανσάρει η Μπιάνκα Σενσόρι υπό τη φίρμα Bianca, θυμίζουν αρκετά τα Skims, την εταιρεία εσωρούχων που διατηρεί η Κιμ Καρντάσιαν, η πρώην σύζυγος του Κάνιε Γουέστ με τον οποίο είναι παντρεμένη η 30χρονη από την Αυστραλία.
Οι φωτογραφίες, πάντως, ήταν τραβηγμένες από την ίδια την Σενσόρι και όχι από επαγγελματία φωτογράφο.
Σε κάθε μια από τις αναρτήσεις, πάντως, η Σενσόρι έκανε tag τον σχεδιαστή Μαρκ Τζέικομπς, ο οποίος, όπως σημειώνει η Daily Mail δεν πουλάει σουτιέν, εσώρουχα ή καλσόν στην ιστοσελίδα του αλλά στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει την Κιμ Καρντάσιαν ως πρόσωπο μιας από τις κολεξιόν του.
Παράλληλα η Σενσόρι έκανε και μια ανάρτηση στα stories της παίζοντας με ένα ψεύτικο μαχαίρι ενώ φοράει ένα στράπλες κορμάκι.
