Τράβις Μπάρκερ για τον γιο του με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Κάνεις κάθε μας μέρα πιο φωτεινή
Τράβις Μπάρκερ για τον γιο του με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Κάνεις κάθε μας μέρα πιο φωτεινή
Ο 49χρονος μουσικός έκανε μια ανάρτηση για τα γενέθλιά του παιδιού του στα social media
Δύο ετών έγινε ο γιος της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και του Τράβις Μπάρκερ, με τον 49χρονο ντράμερ των Blink-182 να κάνει μια ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Μπάρκερ δημοσίευσε μια φωτογραφία του μικρού Ρόκι και έκανε λόγο για μια «ξεχωριστή ψυχή». Η παρουσία του στη ζωή τους, εξομολογήθηκε, φέρνει φως στην καθημερινότητά τους.
«Χρόνια πολλά, Ρόκι μου! Είσαι μια τόσο ξεχωριστή ψυχή και κάνεις κάθε μέρα πιο φωτεινή. Σ’ αγαπώ. Κανείς δεν είναι πιο κουλ. Κιθάρες, ντραμς, πειρατές, και Angus Young για πάντα», έγραψε στη δημοσίευσή του.
Δείτε την ανάρτησή του
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Μπάρκερ δημοσίευσε μια φωτογραφία του μικρού Ρόκι και έκανε λόγο για μια «ξεχωριστή ψυχή». Η παρουσία του στη ζωή τους, εξομολογήθηκε, φέρνει φως στην καθημερινότητά τους.
«Χρόνια πολλά, Ρόκι μου! Είσαι μια τόσο ξεχωριστή ψυχή και κάνεις κάθε μέρα πιο φωτεινή. Σ’ αγαπώ. Κανείς δεν είναι πιο κουλ. Κιθάρες, ντραμς, πειρατές, και Angus Young για πάντα», έγραψε στη δημοσίευσή του.
Δείτε την ανάρτησή του
Ειδήσεις σήμερα:
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα