Η Κλερ Ντέινς και ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ πρωταγωνιστούν στη δραματική σειρά «The Spot»

Η σειρά θα εστιάσει στη σχέση ενός ζευγαριού που βρίσκεται αντιμέτωπο με μια τρομακτική υποψία
Οι βραβευμένοι με Emmy Κλερ Ντέινς και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ θα ηγηθούν του καστ της νέας δραματικής σειράς θρίλερ του Hulu, «The Spot». Η σειρά, την οποία υπογράφει Εντ Σόλομον, έλαβε το πράσινο φως τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από μια άκρως ανταγωνιστική διαδικασία.
Η Ντέινς αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αντικαθιστώντας την επίσης βραβευμένη Κέιτ Γουίνσλετ. Σύμφωνα με το Deadline, η Γουίνσλετ αποχώρησε τον περασμένο Ιούνιο εξαιτίας διαφορών σε δημιουργικό επίπεδο.
Το «The Spot» θα εστιάσει στη σχέση ενός ζευγαριού, μιας επιτυχημένης χειρουργού και του συζύγου της, που βρίσκεται αντιμέτωπο με μια τρομακτική υποψία. Ίσως, η σύζυγος να είναι υπαίτια για τον θάνατο ενός παιδιού σε τροχαίο ατύχημα.
Η αναζήτηση της αλήθειας τους οδηγεί σε ένα πλέγμα αυξανόμενων υποψιών και σκοτεινών μυστικών, δοκιμάζοντας την αποφασιστικότητά τους και τη σχέση τους, καθώς αντιμετωπίζουν την πιθανότητα κρυφής ενοχής και προδοσίας.
Ο Σόλομον θα εκτελεί επίσης χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού, μαζί με τους Ρόμπιν Σουίτ και Άριελ Κλέιμαν. Η παραγωγή ανήκει στην A24 και την 20th Television με τα γυρίσματα να ξεκινούν το 2026.
Παράλληλα, η δύο φορές βραβευμένη με Emmy για το «Homeland» ηθοποιός, πρόκειται να επανενωθεί με τον συν-δημιουργό και εκτελεστικό παραγωγό Χάουαρντ Γκόρντον και το στούντιο 20th TV για τη νέα μίνι παραγωγή του Netflix, «The Beast Inside Me» στο πλευρό του Μάθιου Ρις (Matthew Rhys).
Από την άλλη ο ΜακΓκρέγκορ, θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της Αν Χάθαγουεϊ για την ταινία επιστημονικής φαντασίας της Warner Bros. «Flowervale Street».
Φωτογραφία: Shutterstock
