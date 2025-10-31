Δανάη Λουκάκη: Έχει σταματήσει νεκροφόρα για να με χαιρετήσει, μου είπαν ότι τους αρέσω πάρα πολύ
GALA
Δανάη Λουκάκη Νεκροφόρα

Δανάη Λουκάκη: Έχει σταματήσει νεκροφόρα για να με χαιρετήσει, μου είπαν ότι τους αρέσω πάρα πολύ

Η ηθοποιός περιέγραψε μερικές από τις πιο ιδιαίτερες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί

Δανάη Λουκάκη: Έχει σταματήσει νεκροφόρα για να με χαιρετήσει, μου είπαν ότι τους αρέσω πάρα πολύ
Γεωργία Κοτζιά
14 ΣΧΟΛΙΑ
Τις πιο ιδιαίτερες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί, περιέγραψε η Δανάη Λουκάκη, αναφέροντας ότι έχει τύχει να σταματήσει νεκροφόρα στον δρόμο για να τη χαιρετήσει.

Με χιούμορ αποκάλυψε η ηθοποιός ορισμένες από τις πιο απρόσμενες στιγμές αναγνώρισης που έχει ζήσει με θαυμαστές της, δηλώνοντας στην κάμερα του «Happy Day» πως  «έχει κορνάρει καράβι στο λιμάνι του Πειραιά για να με χαιρετήσει. Με είδαν και άρχισαν να με χαιρετούν».

Στη συνέχεια, μίλησε για ένα ακόμη αξιοπερίεργο περιστατικό όταν: «Είχε σταματήσει νεκροφόρα για να με χαιρετήσει. Μου είπαν ότι με βλέπουν, με παρακολουθούν και ότι τους αρέσω πάρα πολύ».

Δείτε το βίντεο


Ειδήσεις σήμερα:

Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
Γεωργία Κοτζιά
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης