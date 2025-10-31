Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Δανάη Λουκάκη: Έχει σταματήσει νεκροφόρα για να με χαιρετήσει, μου είπαν ότι τους αρέσω πάρα πολύ
Η ηθοποιός περιέγραψε μερικές από τις πιο ιδιαίτερες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί
Τις πιο ιδιαίτερες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί, περιέγραψε η Δανάη Λουκάκη, αναφέροντας ότι έχει τύχει να σταματήσει νεκροφόρα στον δρόμο για να τη χαιρετήσει.
Με χιούμορ αποκάλυψε η ηθοποιός ορισμένες από τις πιο απρόσμενες στιγμές αναγνώρισης που έχει ζήσει με θαυμαστές της, δηλώνοντας στην κάμερα του «Happy Day» πως «έχει κορνάρει καράβι στο λιμάνι του Πειραιά για να με χαιρετήσει. Με είδαν και άρχισαν να με χαιρετούν».
Στη συνέχεια, μίλησε για ένα ακόμη αξιοπερίεργο περιστατικό όταν: «Είχε σταματήσει νεκροφόρα για να με χαιρετήσει. Μου είπαν ότι με βλέπουν, με παρακολουθούν και ότι τους αρέσω πάρα πολύ».
