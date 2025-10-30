Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Υψηλές ταχύτητες για Καινούργιου και «Αποκαλύψεις» και… κάποια μηδενικά
Εκπλήξεις στις επιδόσεις των εκπομπών την Τετάρτη με ρεκόρ προς τα πάνω και κάποια προς τα κάτω
Είχε ενδιαφέρον η σύγκρουση του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τις σειρές το βράδυ της Τετάρτης. Μία πρεμιέρα που πάντα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για πολλούς λόγους απέναντι σε σειρές που κατέκτησαν τη συνήθεια που δύσκολα «σπάει». Για πρώτη εκπομπή, ο Λάκης Λαζόπουλος έφτασε σε τέταρτο το 19,3% και στο δυναμικό κοινό ο μέσος όρος του ξεπέρασε το 17%, στο σύνολο το 20,4%, όμως δεν νίκησε τον «Αγιο Ερωτα» του Alpha που φλέρταρε το 18,5%.
Ισχυρή αντίσταση και από το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που μετακόμισε από την Παρασκευή, καθώς τη θέση του παίρνει το «Σόι σου», και έφτασε το 15%. Υψηλή τηλεθέαση για τη «Νύχτα Αποκαλύψεων» στον ΑΝΤ1 με ποσοστά πάνω από 18%, ενώ η εκπομπή «Αποκαλύψεις» το μεσημέρι ξεπέρασε το 16%. Χαμηλά λόγω σκληρού ανταγωνισμού το παιχνίδι του ΣΚΑΪ «Η Ελλάδα ψηφίζει» με ποσοστά κοντά στο 5% και πολύ χαμηλά οι σειρές της ΕΡΤ.
Εκεί που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις και εκπλήξεις είναι η πρωινή ζώνη. Στον Alpha το μπλοκ Τσιμτσιλή – Καινούργιου δείχνει πλέον αχτύπητο καθώς προηγείται του ανταγωνισμού με περισσότερες από δέκα μονάδες διαφορά. Το «Happy Day» έφτασε το 21,1% και η «Super Κατερίνα» το ξεπέρασε με 21,7% αφήνοντας τις ανταγωνιστικές εκπομπές κοντά ή κάτω από το 10%.
Πολύ χαμηλές οι επιδόσεις της πρωινής ζώνης της ΕΡΤ 1 με το «Νωρίς νωρίς» οριακά στο 1%, και το «Πρωίαν σε είδον» στο 3%. Σταθερά ψηλά τα ποσοστά του «Στούντιο 4», πάνω από 7% την ώρα που η εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑϊ κινήθηκε κοντά στο 4%.
Στην πολύ πρωινή ζώνη η «Κοινωνία ώρα Mega» σημείωσε σε τέταρτο 36% και σε μέσο όρο 21%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημειώνει χαμηλές πτήσεις με ποσοστό κοντά στο 6%. Σίγουρα η διαδρομή της σεζόν είναι μεγάλη, όμως κάποιοι αριθμοί διαμορφώνουν τάση. Στα σίριαλ πλέον οι αυξομειώσεις είναι ελάχιστες, η συνήθεια του κοινού μοιάζει ήδη διαμορφωμένη. Είναι όμως ανησυχητικές οι πολύ χαμηλές επιδόσεις, κάτω του 5% που δείχνουν να μην μπορούν να ανακάμψουν. Και ήδη στους διαδρόμους συζητούνται κάποιες δραστικές αλλαγές.
