Γιάννης Χατζηγεωργίου για Πέτρο Φιλιππίδη: Τον θαύμαζα στην αρχή για τη δουλειά του, αλλά μετά τον σιχάθηκε η ψυχή μου
Άρχισα να τον βλέπω διαφορετικά και στους ρόλους, είπε για τον ηθοποιό
Την αντιπάθειά του για τον Πέτρο Φιλιππίδη υπογράμμισε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Ο ηθοποιός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος τον περασμένο Ιούλιο για δύο απόπειρες βιασμού.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή στο Youtube ο Γιάννης Χατζηγεωργίου εξήγησε ότι αρχικά θαύμαζε τον συνάδελφό του λόγω του υποκριτικού του ταλέντου και ότι απολάμβανε τις αστείες ατάκες του σε σειρές, όπως το «50-50». Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ωστόσο ότι είχε ακούσει πως ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν φερόταν όπως θα έπρεπε στις γυναίκες, κάτι που τον έκανε να αλλάξει τελείως άποψη για εκείνον.
«Τον Πέτρο Φιλιππίδη τον θαύμαζα στην αρχή για τη δουλειά του, δηλαδή στο ''50-50'' έχω γελάσει πολλές φορές με τα αστεία του. Μετά όταν έμαθα ότι κάνει αυτά που κάνει στις γυναίκες τον σιχάθηκε η ψυχή μου. Άρχισα να τον βλέπω διαφορετικά και στους ρόλους», είπε χαρακτηριστικά στη διαδικτυακή εκπομπή «kako’s κείμενα», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στη «Super Κατερίνα».
