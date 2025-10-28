Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Δίνω καθημερινά μάχη με το άγχος μου, έχω ένα αυτοάνοσο που με ταλαιπωρεί
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Δίνω καθημερινά μάχη με το άγχος μου, έχω ένα αυτοάνοσο που με ταλαιπωρεί
Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω, παραδέχτηκε η ηθοποιός
Τη διαρκή μάχη που δίνει με το άγχος περιέγραψε η Ευδοκία Ρουμελιώτη, αναφέροντας πως πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα, ένα αυτοάνοσο που συνδέεται άμεσα με την ψυχολογική πίεση.
Η ηθοποιός μίλησε για δυσκολία που αντιμετωπίζει να διαχειριστεί το άγχος της, το οποίο, όπως είπε, έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δική της καθημερινότητα αλλά και της οικογένειάς της.
Αναφερόμενη στην πίεση των υποχρεώσεων που καλείται καθημερινά να διαχειριστεί, η Ευδοκία Ρουμελιώτη ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 28 Οκτωβρίου: «Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω. Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου. Έχω ένα αυτοάνοσο, το οποίο έχει να κάνει με το άγχος, έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα που ταλαιπωρούμαι, αλλά δεν ισορρόπησα μετά από αυτό. Δεν ήρθε και είπα "τώρα ηρεμώ". Ίσως είμαι λίγο καλύτερα, αλλά είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της μητέρας».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός τόνισε επίσης, ότι η πίεση που αισθάνεται, αποτελεί συχνό αντικείμενο συζήτησης με τον σύζυγό της, καθώς παλεύει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές της ευθύνες. Παράλληλα, μίλησε για την καθημερινή ρουτίνα που τη φέρνει αντιμέτωπη με πολλαπλούς ρόλους, από τη μητέρα και τη νοικοκυρά μέχρι την εργαζόμενη γυναίκα.
«Το συζήταγα με τον άντρα μου και έλεγα ότι "εσύ πας στη δουλειά και θα γυρίσεις 8 το βράδυ". Είναι τρομερά βοηθητικός, αλλά εγώ θα έρθω στη δουλειά να κάνω 10 ώρες γύρισμα και θα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ τι θα φάνε, να μαγειρέψω, να έχω οργανώσει το παιδί, να ξέρω ποιος θα τον πάει στο καράτε, να ξέρω ποιος θα τον πάει ποδόσφαιρο, τι ώρα θα διαβάσει. Τα έχουμε όλα, δυσκολεύομαι να πω ότι θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Έχει μόνο 24 ώρες η ημέρα» δήλωσε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.
Η ηθοποιός μίλησε για δυσκολία που αντιμετωπίζει να διαχειριστεί το άγχος της, το οποίο, όπως είπε, έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δική της καθημερινότητα αλλά και της οικογένειάς της.
Αναφερόμενη στην πίεση των υποχρεώσεων που καλείται καθημερινά να διαχειριστεί, η Ευδοκία Ρουμελιώτη ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 28 Οκτωβρίου: «Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω. Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου. Έχω ένα αυτοάνοσο, το οποίο έχει να κάνει με το άγχος, έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα που ταλαιπωρούμαι, αλλά δεν ισορρόπησα μετά από αυτό. Δεν ήρθε και είπα "τώρα ηρεμώ". Ίσως είμαι λίγο καλύτερα, αλλά είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της μητέρας».
Δείτε το βίντεο
«Το συζήταγα με τον άντρα μου και έλεγα ότι "εσύ πας στη δουλειά και θα γυρίσεις 8 το βράδυ". Είναι τρομερά βοηθητικός, αλλά εγώ θα έρθω στη δουλειά να κάνω 10 ώρες γύρισμα και θα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ τι θα φάνε, να μαγειρέψω, να έχω οργανώσει το παιδί, να ξέρω ποιος θα τον πάει στο καράτε, να ξέρω ποιος θα τον πάει ποδόσφαιρο, τι ώρα θα διαβάσει. Τα έχουμε όλα, δυσκολεύομαι να πω ότι θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Έχει μόνο 24 ώρες η ημέρα» δήλωσε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.
Ειδήσεις σήμερα
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα