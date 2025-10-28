Μαριάννα Κιμούλη για τον πατέρα της: Έχουμε κάνει μια συμφωνία, μόνο αν του το ζητήσω θα μου πει τη γνώμη του για τις παραστάσεις που παίζω
Μαριάννα Κιμούλη για τον πατέρα της: Έχουμε κάνει μια συμφωνία, μόνο αν του το ζητήσω θα μου πει τη γνώμη του για τις παραστάσεις που παίζω
Ήρθε να με δει πέρυσι και θα ξαναέρθει φέτος, δήλωσε η ηθοποιός
Μια συμφωνία που έχει κάνει με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη αποκάλυψε η κόρη του, Μαριάννα, με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη να μην της εκφράζει την άποψή του για την πορεία της στην υποκριτική, εκτός αν του το ζητήσει η ίδια.
Η Μαριάννα Κιμούλη συμμετέχει φέτος στη θεατρική παράσταση «Απόρρητο», εξηγώντας πως αν και εμπιστεύεται την κρίση του πατέρα της, επιλέγει να του ζητάει τη γνώμη του, όταν το έχει εκείνη ανάγκη.
Όπως είπε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Γιώργος Κιμούλης την παρακολούθησε πέρυσι στην παράσταση που έπαιζε: «Ο πατέρας μου ήρθε πέρυσι να δει την παράσταση και θα ξαναέρθει και φέτος. Ζήτησα την άποψή του. Έχουμε κάνει και μια συμφωνία, ότι μόνο αν του ζητήσω εγώ θα μου πει τη γνώμη του, οπότε για αυτή την παράσταση του ζήτησα».
