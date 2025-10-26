Μιχάλης Ρέππας: Δεν θέλω να βλέπω τις «Τρεις Χάριτες», στενοχωριέμαι που έχω γεράσει
Μιχάλης Ρέππας Τρεις Χάριτες Θανάσης Παπαθανασίου

Μιχάλης Ρέππας: Δεν θέλω να βλέπω τις «Τρεις Χάριτες», στενοχωριέμαι που έχω γεράσει

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης μίλησε για τη σειρά που καθόρισε την καριέρα του και τη σχέση του με τον Θανάση Παπαθανασίου 

Γεωργία Κοτζιά
Ο Μιχάλης Ρέππας εξήγησε τον λόγο, που δεν θέλει να βλέπει «Τρεις Χάριτες», παραδεχόμενος πως αποφεύγει να παρακολουθεί τη σειρά σε επανάληψη, καθώς τον στενοχωρεί η σκέψη ότι έχουν περάσει τα χρόνια.

Την επιρροή που είχε το σίριαλ στην πορεία του σχολίασε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης σε συνέντευξή του την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Θανάση Παπαθανασίου με τον οποίο υπέγραψαν το σενάριο της θρυλικής σειράς, αλλά και στην επιτυχία που σημείωσε το σίριαλ, δήλωσε: «Ό,τι είμαστε εγώ και ο Θανάσης Παπαθανασίου σήμερα, το οφείλουμε στις "Τρεις Χάριτες". Δεν θέλω να βλέπω τις "Τρεις Χάριτες", στενοχωριέμαι που έχω γεράσει».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν εκείνος και ο Θανάσης Παπαθανασίου τη συγγραφή και τις σύγχρονες τάσεις της κωμωδίας: «Με τον Θανάση δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ την πολιτική ορθότητα όταν γράφουμε. Πάντα βέβαια είχαμε την έννοια να μην προσβάλλουμε άτομα ή ομάδες. Δεν ξέρω αν θέλει το γέλιο ο τηλεθεατής. Όταν κάναμε εμείς καριέρα στην κωμωδία, ήμασταν περιζήτητοι. Τώρα δεν νιώθω καμία μεγάλη ζήτηση από τα κανάλια».

Γεωργία Κοτζιά
