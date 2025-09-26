Κίρα Νάιτλι για το ενδεχόμενο επιστροφής στους «Πειρατές της Καραϊβικής»: Οι μέρες πειρατείας έχουν τελειώσει για μένα
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν έχουν γίνει συζητήσεις για νέα ταινία του πετυχημένου franchise
Πίσω της φαίνεται πως έχει αφήσει η Κίρα Νάιτλι τον ρόλο της Ελίζαμπεθ Σουάν από τους «Πειρατές της Καραϊβικής». Μιλώντας στο PEOPLE η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε αρνητική στο ενδεχόμενο επιστροφής της στο πετυχημένο franchise, παρά το γεγονός ότι ο συμπρωταγωνιστής της, Ορλάντο Μπλουμ, είχε πει πως θα ήθελε να επανενωθεί το αρχικό καστ.
Η Νάιτλι ενσάρκωσε την Ελίζαμπεθ Σουάν στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά που έκανε πρεμιέρα το 2003. Η πρώτη ταινία παρακολουθεί τον Κάπτεν Τζακ Σπάροου (Τζόνι Ντεπ) και τον Γουίλ Τέρνερ (Ορλάντο Μπλουμ), καθώς ανακτούν το παλιό πλοίο του Σπάροου, το Μαύρο Μαργαριτάρι, και διασώζουν την Ελίζαμπεθ από τον πειρατή Έκτορα Μπαρμπόσα (Τζέφρι Ρας). Η πέμπτη και τελευταία ταινία, «Dead Men Tell No Lies», κυκλοφόρησε το 2017.
Όταν ρωτήθηκε αν έχουν γίνει συζητήσεις για μια ακόμα ταινία η Νάιτλι απάντησε: «Δεν έχουν γίνει. Ξέρετε, νομίζω πως οι μέρες της πειρατείας έχουν τελειώσει για μένα. Πέρασα πολλά χρόνια με αυτό, και ήταν υπέροχο, είμαι πολύ χαρούμενη που ήμουν κομμάτι του, αλλά υποψιάζομαι ότι οι μέρες μου με σπαθιά και περιπέτειες έχουν τελειώσει».
Τον περασμένο Αύγουστο, ο Μπλουμ, σε εκδήλωση του Fan Expo Chicago, είχε υποστηρίξει πως για να πετύχει μια νέα ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής» θα πρέπει να επιστρέψει όλο το αρχικό καστ. «Όλα είναι στο σενάριο. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί κάτι. Θα ήθελα προσωπικά να τους δω όλους πίσω. Νομίζω πως το μυστικό της επιτυχίας είναι να επιστρέψουν όλοι. Αν μπορούν, και αν το θέλουν όλοι», είχε τονίσει.
Ο παραγωγός της ταινίας, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, είχε επίσης αποκαλύψει στο Entertainment Weekly τον Αύγουστο ότι είχε μιλήσει με τον Ντεπ για την πιθανότητα ενός εκτός φιλμ: «Αν του αρέσει το πώς είναι γραμμένος ο ρόλος, πιστεύω ότι θα το κάνει. Όλα εξαρτώνται από το σενάριο».
Keira Knightley Has Moved on from the Pirates of the Caribbean Franchise: 'My Pirating Days Are Over' (Exclusive) https://t.co/YwczHC0Gkd— People (@people) September 26, 2025
