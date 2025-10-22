Γιάννης Ζουγανέλης για Διονύση Σαββόπουλο: «Έφυγε ένας θεμέλιος λίθος όχι μόνο της μουσικής, αλλά και της ζωής»
Έφυγε ένα μέρος του μέλλοντος μου, πρόσθεσε ο καλλιτέχνης
Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου. Ο τραγουδοποιός άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από επιδείνωση που παρουσίασε η υγεία του. Τα τελευταία χρόνια, έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με φίλους και συναδέλφους του να τον αποχαιρετούν δημόσια στα social media και να μιλούν για αυτόν. Σε τηλεφωνική του επικοινωνία με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, λέγοντας πως «με τον θάνατό του, έφυγαν κομμάτια από την ψυχή του».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως τον ίδιο προσωπικά τον πλήγωσε βαθιά η συγκεκριμένη απώλεια. «Έφυγε ένα μέρος του μέλλοντος μου. Φύγανε κομμάτια από την ψυχή μου», δήλωσε.
«Δεν θα μιλήσω για τον συνεργάτη Σαββόπουλο. Είμαι συγκλονισμένος, έφυγε ένας θεμέλιος λίθος όχι μόνο της μουσικής αλλά και της ποίησης, της ζωής, με την αιχμηρότητά του φύγανε όνειρα», είπε χαρακτηριστικά.
