Σιλβέστερ Σταλόνε: Η σύζυγός του, Τζένιφερ Φλάβιν εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη της αυξάνονται τα τρανς παιδιά στο Χόλιγουντ
Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει, αν σήμερα αισθάνεσαι γάτα, τότε είσαι γάτα, σχολίασε
Την άποψή της για την αυξανόμενη τάση παιδιών διασήμων, που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς, εξέφρασε η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε.
«Πιστεύω πως το Χόλιγουντ είναι ένας κόσμος που αφορά κυρίως στην έκφραση», δήλωσε η Φλάβιν στο «The Katie Miller» Podcast, σε απόσπασμα που δημοσίευσε το «Fox News Digital» και πρόσθεσε: «Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει. Αν σήμερα αισθάνεσαι γάτα, τότε είσαι γάτα. Υπάρχει μια πολύ χαλαρή στάση απέναντι σε όλα».
Η ίδια συνέχισε: «Νομίζω πως δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι τα αξεσουάρ μας. Είναι μικροί άνθρωποι που χρειάζονται δομή. Η δομή είναι πολύ σημαντική, γιατί βοηθά τον εγκέφαλό τους να οργανώνει τα πάντα».
Η Φλάβιν τόνισε επίσης, ότι ο πλούτος των διασήμων επηρεάζει τη ζωή των παιδιών τους, καθώς δημιουργεί ένα περιβάλλον χωρίς όρια: «Έχουν τα πάντα. Αυτό προκαλεί μεγάλη σύγχυση σε ένα μικρό παιδί».
Η σύζυγος του Σταλόνε αναφέρθηκε και στην ανατροφή των τριών κόρων τους, εξηγώντας ότι επικεντρώθηκε στην ισορροπία και στη λογική αντιμετώπιση των πραγμάτων. «Είναι εντάξει να αποφασίσεις τι θέλεις να είσαι όταν ενηλικιωθείς, αλλά πρέπει να τα μεγαλώνουμε με κοινή λογική», είπε.
«Οι κόρες μου ήταν αγοροκόριτσα», συνέχισε. «Προτιμούσαν τα παντελόνια από τα φορέματα και λάτρευαν τα σπορ. Αλλά ποτέ δεν τους είπα: “Είσαι αγόρι τώρα”. Τους έλεγα: “Σου αρέσει να παίζεις αθλήματα, να κάνεις παρέα με αγόρια — αυτό είναι υπέροχο”».
