Αίας Μανθόπουλος: Ξεχωριστό μνημόσυνο από την πρώην σύζυγο και την τελευταία του σύντροφο για τα 2 χρόνια από τον θάνατό του
Ο εκλιπών ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 17 Οκτωβρίου του 2023 σε ηλικία 61 ετών
Ξεχωριστό μνημόσυνο για τα δύο χρόνια από τον θάνατο του Αίαντα Μανθόπουλου τελέστηκε από την πρώην σύζυγό του στη Λάρισα και από την τελευταία του σύντροφο στην Αθήνα.
Ο εκλιπών ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 17 Οκτωβρίου του 2023 σε ηλικία 61 ετών, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στην εντατική συνεπεία εγκεφαλικού επεισοδίου.
Το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο στο Κοιμητήριο της Παιανίας από την τελευταία σύντροφο του Αίαντα Μανθόπουλου, Ελισάβετ Σταμοπούλου. Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» κατέγραψε την επιμνημόσυνη δέηση, στην οποία βρέθηκαν λίγοι, στενοί φίλοι του εκλιπόντος.
Τη Δευτέρα 20 οκτωβρίου, μίλησε στην ίδια εκπομπή και η πρώην σύζυγος του Αίαντα Μανθόπουλου και μητέρα των δύο παιδιών του, Στέλλα Τσιάτσου, η οποία αποκάλυψε ότι μαζί με την κόρη και τον γιο του ηθοποιού πραγματοποίησαν ξεχωριστό μνημόσυνο στη Λάρισα.
«Εγώ συνεννοήθηκα με τα παιδιά μου και κάναμε ήδη μνημόσυνο οι τρεις μας. Πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Μοιράσαμε το σιτάρι στη Λάρισα. Πιστεύω ότι το καλύτερο μνημόσυνο έγινε, όταν έφυγε ο Αίας, που μαζευτήκαμε φίλοι και γνωστοί στο θέατρο, που αγαπούσε πολύ ο Αίας», ανέφερε η πρώην σύζυγός του.
