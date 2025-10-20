Αίας Μανθόπουλος: Ξεχωριστό μνημόσυνο από την πρώην σύζυγο και την τελευταία του σύντροφο για τα 2 χρόνια από τον θάνατό του

στο Κοιμητήριο της Παιανίας από την τελευταία σύντροφο του Αίαντα Μανθόπουλου, Ελισάβετ Σταμοπούλου.

Τη Δευτέρα 20 οκτωβρίου, μίλησε σ

την ίδια εκπομπή και η πρώην σύζυγος του Αίαντα Μανθόπουλου και μητέρα των δύο παιδιών του, Στέλλα Τσιάτσου, η οποία αποκάλυψε ότι μαζί με την κόρη και τον γιο του ηθοποιού πραγματοποίησαν ξεχωριστό μνημόσυνο στη Λάρισα.



«Εγώ συνεννοήθηκα με τα παιδιά μου και κάναμε ήδη μνημόσυνο οι τρεις μας. Πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Μοιράσαμε το σιτάρι στη Λάρισα. Πιστεύω ότι το καλύτερο μνημόσυνο έγινε, όταν έφυγε ο Αίας, που μαζευτήκαμε φίλοι και γνωστοί στο θέατρο, που αγαπούσε πολύ ο Αίας», ανέφερε η πρώην σύζυγός του.



