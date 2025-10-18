Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι φωτογραφίες της από τα γενέθλιά της
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι φωτογραφίες της από τα γενέθλιά της
Ήταν μια rock and roll εβδομάδα με πολλή αγάπη και χαρά, έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η ηθοποιός έκλεισε τα 46 της χρόνια και ανέβασε φωτογραφίες στα social media. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου διατηρεί μια ενεργή παρουσία στο Instagram και φροντίζει να μοιράζεται συχνά υλικό από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Αυτήη τη φορά, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, σχετικές με την ημέρα των γενεθλίων της. Σε μία από αυτές, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ποζάρει κρατώντας την τούρτα της.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Ήταν μια rock and roll εβδομάδα με πολλή αγάπη και χαρά».
Δείτε τη δημοσίευση
