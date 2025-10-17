Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Άρχισαν τα γυρίσματα της ταινίας για τη δημιουργία του «Rocky» - Εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε
Άρχισαν τα γυρίσματα της ταινίας για τη δημιουργία του «Rocky» - Εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε
Ο 'Αντονι Ιπόλιτο αφού υποδύθηκε τον Αλ Πατσίνο στην μίνι σειρά της Paramount «The Offer», τώρα μπαίνει στα... παπούτσια του μυθικού μποξέρ.
O βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book» Πίτερ Φαρέλι ξεκίνησε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «I Play Rocky», εμπνευσμένης από την απίστευτη ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και το πώς κατάφερε να γυρίσει το θρυλικό «Rocky» του 1976.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ανερχόμενου Σταλόνε βρίσκεται ο 'Αντονι Ιπόλιτο, ο οποίος υποδύθηκε τον Αλ Πατσίνο στην μίνι σειρά της Paramount «The Offer». Τα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, τονίζοντας την εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε, σύμφωνα με το World of Reel.
Το σενάριο, δια χειρός Πίτερ Γκαμπλ, ακολουθεί «έναν άγνωστο ηθοποιό με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος έχει γράψει ένα σενάριο και αρνείται πεισματικά τις δελεαστικές προτάσεις μεγάλων στούντιο γιατί θέλει να έχει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο».
Όπως περιγράφει η επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή».
Το πώς ο ξοφλημένος τότε Σιλβέστερ Σταλόνε κατάφερε με ίδια μέσα να δημιουργήσει μια από τις κορυφαίες σειρές ταινιών στην ιστορία του Hollywood είναι το βασικό θέμα της ταινίας, που οι φαν του Rocky δεν μπορούν να προσπεράσουν.
Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.
Το καστ του «I Play Rocky», συμπληρώνουν οι 'Αννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον , Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς.
Υπενθυμίζεται πως ο Φαρέλι κυκλοφόρησε πρόσφατα την κωμωδία «Ricky Stanicky», με πρωταγωνιστές τους Τζον Σίνα και Ζακ Έφρον.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ανερχόμενου Σταλόνε βρίσκεται ο 'Αντονι Ιπόλιτο, ο οποίος υποδύθηκε τον Αλ Πατσίνο στην μίνι σειρά της Paramount «The Offer». Τα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, τονίζοντας την εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε, σύμφωνα με το World of Reel.
Το σενάριο, δια χειρός Πίτερ Γκαμπλ, ακολουθεί «έναν άγνωστο ηθοποιό με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος έχει γράψει ένα σενάριο και αρνείται πεισματικά τις δελεαστικές προτάσεις μεγάλων στούντιο γιατί θέλει να έχει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο».
To młody Sylvester Stallone? Nie, to Anthony Ippolito na planie filmu "I Play Rocky" 🥊 pic.twitter.com/ragIQsWVs8— Filmweb (@Filmweb) October 17, 2025
Όπως περιγράφει η επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή».
Το πώς ο ξοφλημένος τότε Σιλβέστερ Σταλόνε κατάφερε με ίδια μέσα να δημιουργήσει μια από τις κορυφαίες σειρές ταινιών στην ιστορία του Hollywood είναι το βασικό θέμα της ταινίας, που οι φαν του Rocky δεν μπορούν να προσπεράσουν.
Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.
Το καστ του «I Play Rocky», συμπληρώνουν οι 'Αννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον , Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς.
Υπενθυμίζεται πως ο Φαρέλι κυκλοφόρησε πρόσφατα την κωμωδία «Ricky Stanicky», με πρωταγωνιστές τους Τζον Σίνα και Ζακ Έφρον.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα