Αννίτα Πάνια για Βλάσση Μπονάτσο: Δύο μέρες πριν φύγει, μιλήσαμε στο τηλέφωνο το βράδυ
Αννίτα Πάνια για Βλάσση Μπονάτσο: Δύο μέρες πριν φύγει, μιλήσαμε στο τηλέφωνο το βράδυ
Με αφορμή τα 21 χρόνια που συμπληρώνονται από τον χαμό του, η παρουσιάστρια θέλησε να μιλήσει για εκείνον
Για την επικοινωνία της με τον Βλάσση Μπονάτσο δύο ημέρες πριν τον θάνατό του μίλησε η Αννίτα Πάνια. Με αφορμή τα 21 χρόνια που συμπληρώνονται από τον χαμό του, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη φιλία τους και σημείωσε μεταξύ άλλων, πως ήταν το πιο ροκ άτομο που γνώριζε.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η Αννίτα Πάνια δήλωσε αρχικά πως θυμάται το τηλεφώνημά τότε. «Συμπληρώνονται 21 χρόνια από τον θάνατο του. Θυμάμαι ότι δυο μέρες πριν φύγει ο Βλάσσης, μιλήσαμε στο τηλέφωνο το βράδυ» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε για τον αείμνηστο ηθοποιό: «Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος καλής ποιότητας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε καθόλου το κουτσομπολιό και τη μεταφορά της πληροφορίας από δω εκεί. Ένας φίλος που μπορείς να του πεις τα πάντα και να μην τα μάθει ποτέ κανείς».
Τελος, εξήγησε πως παρά τη συνεργασία τους, τους έδεσε μια στενή φιλία. «Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα με τον Βλάσση αλλά πιο πολύ μείναμε σαν φίλοι δυνατοί παρά σαν συνεργάτες. είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η Αννίτα Πάνια δήλωσε αρχικά πως θυμάται το τηλεφώνημά τότε. «Συμπληρώνονται 21 χρόνια από τον θάνατο του. Θυμάμαι ότι δυο μέρες πριν φύγει ο Βλάσσης, μιλήσαμε στο τηλέφωνο το βράδυ» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίληαε για την προσωπικότητά του, τονίζοντας πόσο ταλαντούχος και γοητευτικός ήταν ο ηθοποιός. «Έχουμε δουλέψει και μαζί, κάναμε το "Με φόρα" στον ΑΝΤ1 τότε. Αυτό που μπορώ να πω για τον Βλάσση είναι ότι ήταν το πιο ροκ άτομο που γνώρισα ποτέ. Γνήσια ροκ, δηλαδή ανεπιτήδευτο πλάσμα. Ταλαντούχος, γοητευτικός, ροκ», είπε.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε για τον αείμνηστο ηθοποιό: «Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος καλής ποιότητας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε καθόλου το κουτσομπολιό και τη μεταφορά της πληροφορίας από δω εκεί. Ένας φίλος που μπορείς να του πεις τα πάντα και να μην τα μάθει ποτέ κανείς».
Τελος, εξήγησε πως παρά τη συνεργασία τους, τους έδεσε μια στενή φιλία. «Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα με τον Βλάσση αλλά πιο πολύ μείναμε σαν φίλοι δυνατοί παρά σαν συνεργάτες. είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα