Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Ανέτ Μπένινγκ ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ταινία «In Love»
Πρόκειται για την κινηματογραφική διασκευή των απομνημονευμάτων της συγγραφέως Έιμι Μπλουμ
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Ανέτ Μπένινγκ ενώνουν τις δυνάμεις τους στην κινηματογραφική διασκευή των απομνημονευμάτων της Έιμι Μπλουμ, «In Love: A Memoir of Love and Loss».
Τη σκηνοθεσία του φιλμ «In Love» αναλαμβάνει ο Πολ Βάιτς. Στο βιβλίο της η Αμερικανίδα συγγραφέας περιγράφει πώς έχανε σταδιακά τον σύζυγό της από τη νόσο Αλτσχάιμερ και πώς οι δυο τους πήραν την απόφαση να ταξιδέψουν στην Ελβετία για να τερματίσει εκείνος τη ζωή του.
Το «In Love: A Memoir of Love and Loss» που κυκλοφόρησε το 2022 είχε ανακηρυχθεί το Νο1 μη μυθοπλαστικό βιβλίο της χρονιάς από το περιοδικό TIME και είχε συμπεριληφθεί στη λίστα του με τα 100 βιβλία που «πρέπει να διαβαστούν».
Ο υποψήφιος για Όσκαρ Βάιτς — με πρόσφατες ταινίες τα «Fatherhood» (2021) και «Moving On» (2022) — συνυπογράφει το σενάριο μαζί με την Μπλουμ.
Φωτογραφία: Shutterstock
George Clooney, Annette Bening to Star in 'In Love' for Paul Weitz https://t.co/rPY5jk7L3c— The Hollywood Reporter (@THR) October 16, 2025
