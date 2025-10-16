Συσσοβίτης: Η μητέρα μου είχε ψυχολογικά προβλήματα από νεαρή ηλικία, τα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς μαζί της
Συσσοβίτης: Η μητέρα μου είχε ψυχολογικά προβλήματα από νεαρή ηλικία, τα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς μαζί της
Όταν πέθανε, είχε αλτσχάιμερ, ήμουν ο τελευταίος που ξέχασε, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε η μητέρα του από πολύ νεαρή ηλικία μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης. Ο ηθοποιός, που στα παιδικά του χρόνια ήρθε αντιμέτωπος με τη μάχη που έδινε εκείνη, θυμήθηκε πως τη συνόδευε πάντοτε στις επισκέψεις της σε γιατρούς, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά απολάμβαναν στιγμές ξεγνοιασιάς παίζοντας στις αλάνες.
Ο Αλέκος Συσσοβίτης παραχώρησε συνέντευξη στο OK! και αναφερόμενος στη μητέρα του μοιράστηκε: «Η μητέρα μου από νεαρή ηλικία είχε ψυχολογικά προβλήματα και εγώ όμως ήμουν πολύ μικρός τότε. Τα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς μαζί της από 8-10 χρόνων. Όταν πέθανε, είχε αλτσχάιμερ. Τότε είχα βάλει μια γυναίκα να είναι μαζί της 24 ώρες γιατί δούλευα στην Αθήνα. Ανεβοκατέβαινα στη Θεσσαλονίκη συχνά για να βλέπω πώς είναι. Ήμουν ο τελευταίος που ξέχασε».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης παρουσίασε τις αξίες που του κληροδότησαν οι γονείς του, τους οποίους περιέγραψε ως περήφανους και λαϊκούς ανθρώπους. Μεγαλώνοντας μέσα στον πόλεμο, γνώρισαν μεγάλες δυσκολίες και θεωρούσαν ότι οι γονείς τους ήταν υπεύθυνοι για τα προβλήματά τους. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια, περηφάνια, εργατικότητα, υψηλό ηθικό, να μη λυγίζεις στη ζωή και να είσαι πάντα μάχιμος στην πρώτη γραμμή. Αυτά είναι τα υλικά που κρατάω έντονα από τους δικούς μου. Οι γονείς μου μεγάλωσαν μέσα στον πόλεμο. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ και χρέωναν στους δικούς τους γονείς αυτά που τους συνέβαιναν, το γνωστό μοτίβο. Ήταν περήφανοι άνθρωποι, καθαροί, λαϊκοί».
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Γνωρίστηκαν στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν από την Ήπειρο και η μάνα μου Πόντια, από την Κοζάνη. Δούλευαν στην Αθήνα και μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν το σόι της μητέρας μου. Εκεί γεννήθηκα. Η μάνα μου ήταν ψυχοκόρη. Όταν ήταν 9 χρόνων, την πήρε ο παππούς μου από το ορφανοτροφείο και την έβαλε ψυχοκόρη σε ένα σπίτι στη Φιλοθέη για να τη σώσει. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή πριν από είκοσι χρόνια και η μητέρα μου πριν από δώδεκα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Αλέκος Συσσοβίτης παραχώρησε συνέντευξη στο OK! και αναφερόμενος στη μητέρα του μοιράστηκε: «Η μητέρα μου από νεαρή ηλικία είχε ψυχολογικά προβλήματα και εγώ όμως ήμουν πολύ μικρός τότε. Τα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς μαζί της από 8-10 χρόνων. Όταν πέθανε, είχε αλτσχάιμερ. Τότε είχα βάλει μια γυναίκα να είναι μαζί της 24 ώρες γιατί δούλευα στην Αθήνα. Ανεβοκατέβαινα στη Θεσσαλονίκη συχνά για να βλέπω πώς είναι. Ήμουν ο τελευταίος που ξέχασε».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης παρουσίασε τις αξίες που του κληροδότησαν οι γονείς του, τους οποίους περιέγραψε ως περήφανους και λαϊκούς ανθρώπους. Μεγαλώνοντας μέσα στον πόλεμο, γνώρισαν μεγάλες δυσκολίες και θεωρούσαν ότι οι γονείς τους ήταν υπεύθυνοι για τα προβλήματά τους. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια, περηφάνια, εργατικότητα, υψηλό ηθικό, να μη λυγίζεις στη ζωή και να είσαι πάντα μάχιμος στην πρώτη γραμμή. Αυτά είναι τα υλικά που κρατάω έντονα από τους δικούς μου. Οι γονείς μου μεγάλωσαν μέσα στον πόλεμο. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ και χρέωναν στους δικούς τους γονείς αυτά που τους συνέβαιναν, το γνωστό μοτίβο. Ήταν περήφανοι άνθρωποι, καθαροί, λαϊκοί».
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Γνωρίστηκαν στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν από την Ήπειρο και η μάνα μου Πόντια, από την Κοζάνη. Δούλευαν στην Αθήνα και μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν το σόι της μητέρας μου. Εκεί γεννήθηκα. Η μάνα μου ήταν ψυχοκόρη. Όταν ήταν 9 χρόνων, την πήρε ο παππούς μου από το ορφανοτροφείο και την έβαλε ψυχοκόρη σε ένα σπίτι στη Φιλοθέη για να τη σώσει. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή πριν από είκοσι χρόνια και η μητέρα μου πριν από δώδεκα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα