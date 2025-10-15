Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
H Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε φωτογραφίες της σε ηλικία 13 ετών: Πιστεύαμε ότι ήμασταν οι πιο κουλ
Δείτε τις φωτογραφίες από το Bat Mitzvah φίλης της το 1993
Όσοι ακούν το όνομα Κιμ Καρντάσιαν έχουν μια εικόνα της τηλεπερσόνας από τα τελευταία χρόνια οπότε και έγινε διάσημη.
Η ίδια, ωστόσο, έριξε «φως» στην εικόνα της από το παρελθόν, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες της από όταν ήταν 13 ετών.
Όπως αναφέρει η Κιμ Καρντάσιαν στη λεζάντα του μίνι-άλμπουμ, οι φωτογραφίες είναι από το 1993 και το Bat Mitzvah (σ.σ. τελετή θρησκευτικής ενηλικίωσης των Εβραίων κοριτσιών που υποδηλώνει ότι είναι υπεύθυνες να εκπληρώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα) καλής της φίλης
Περιγράφοντας, δε, την εμφάνισή της, η Κιμ Καρντάσιαν γράφει «φοράω φόρεμα Alaia της μητέρας μου και κραγιόν Revlon Rum Raisin πιστεύοντας ότι είμαστε οι πιο κουλ»
