Hamnet: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας της Κλόε Ζάο με τον Πολ Μέσκαλ

GALA
Πολ Μέσκαλ Ταινία Τρέιλερ Κλόε Ζάο

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Σαίξπηρ και η Τζέσι Μπάκλεϊ τη σύζυγό του που προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την απώλεια του γιου τους

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Hamnet» της Κλόε Ζάο με τον Πολ Μέσκαλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγγι Ο'Φάρελ.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Σαίξπηρ και η Τζέσι Μπάκλεϊ τη σύζυγό του, Άγκνες. Το φιλμ επικεντρώνεται στον δικό της αγώνα να συμφιλιωθεί με την απώλεια του μοναχογιού τους, Χάμνετ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Έμιλι Γουάτσον και Τζο Όλγουιν.

Το μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’Φάρελ υπήρξε best seller των New York Times, έχει πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, ενώ έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες.

Η ταινία εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού. Το «Hamnet» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Δείτε το τρέιλερ
HAMNET - Official Teaser Trailer [HD] - Only in Theaters Thanksgiving


