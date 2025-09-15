Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Η ταινία «Hamnet» της Κλόε Ζάο με τον Πολ Μέσκαλ απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο
Η ταινία «Hamnet» της Κλόε Ζάο με τον Πολ Μέσκαλ απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ενώ τρίτο αναδείχθηκε το «Wake Up Dead Man» του Ράιαν Τζόνσον
Το φιλμ «Hamnet» της Κλόε Ζάο, απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ενισχύοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο ισχυρά φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
Η Τζέσι Μπάκλεϊ που υποδύεται τη σύζυγο του Σαίξπηρ, 'Αγκνες, έχει ήδη ξεχωρίσει για την ερμηνεία της και φαίνεται ότι θα διεκδικήσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, σύμφωνα με το World of Reel.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Τρίτο αναδείχθηκε το «Wake Up Dead Man» του Ράιαν Τζόνσον, το νέο κεφάλαιο της σειράς μυστηρίου «Knives Out».
Το νέο Βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας απέσπασε το «No Other Choice» του Παρκ Τσαν-γουκ και ακολούθησε το «Sentimental Value» του Γιοακίμ Τρίερ.
Το Βραβείο στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ κέρδισε το «The Road Between Us: The Ultimate Rescue» του Μπάρι 'Αβριτς. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός πρώην Ισραηλινού στρατιωτικού κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Το φιλμ είχε αρχικά αποσυρθεί από το TIFF, αλλά μετά από αντιδράσεις, το φεστιβάλ την επανέφερε στο πρόγραμμά του.
Στην κατηγορία Midnight Madness, που παραδοσιακά φιλοξενεί τα πιο ανατρεπτικά φιλμ, πρώτο βγήκε το «Nirvanna the Band the Show the Movie» του Μάτ Τζόνσον και ακολούθησε το «Obsession» του Κάρι Μπάρκερ, το οποίο αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του φεστιβάλ, καθώς η εταιρεία Focus Features αγόρασε τα δικαιώματα διανομής για 15 εκατομμύρια δολάρια.
Η Τζέσι Μπάκλεϊ που υποδύεται τη σύζυγο του Σαίξπηρ, 'Αγκνες, έχει ήδη ξεχωρίσει για την ερμηνεία της και φαίνεται ότι θα διεκδικήσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, σύμφωνα με το World of Reel.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Τρίτο αναδείχθηκε το «Wake Up Dead Man» του Ράιαν Τζόνσον, το νέο κεφάλαιο της σειράς μυστηρίου «Knives Out».
Το νέο Βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας απέσπασε το «No Other Choice» του Παρκ Τσαν-γουκ και ακολούθησε το «Sentimental Value» του Γιοακίμ Τρίερ.
Chloé Zhao’s Hamnet picked up the top People’s Choice honor Sunday at the Toronto Film Festival during a 50th edition that followed Venice, Telluride and Cannes. https://t.co/SRSoRZLxUK— The Hollywood Reporter (@THR) September 15, 2025
Στην κατηγορία Midnight Madness, που παραδοσιακά φιλοξενεί τα πιο ανατρεπτικά φιλμ, πρώτο βγήκε το «Nirvanna the Band the Show the Movie» του Μάτ Τζόνσον και ακολούθησε το «Obsession» του Κάρι Μπάρκερ, το οποίο αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του φεστιβάλ, καθώς η εταιρεία Focus Features αγόρασε τα δικαιώματα διανομής για 15 εκατομμύρια δολάρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα