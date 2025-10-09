Ντέιβιντ Μπέκαμ για Βικτόρια: Ανυπομονούμε να δει ο κόσμος πόσο στοργική και εργατική είσαι
Ο πρώην ποδοσφαιριστής αποθέωσε δημόσια τη σύζυγό του, λίγο πριν από την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της «Victoria Beckham» στο Netflix
Με μία ανάρτηση στα social media, o Ντέιβιντ Μπέκαμ αποθέωσε τη σύζυγό του, Βικτόρια λίγο πριν από πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της «Victoria Beckham» στο Netflix, μιλώντας για τον χαρακτήρα και την εργατικότητά της.
Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής περιέγραψε τη σχεδιάστρια μόδας με μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ως «στοργική και εξαιρετικά εργατική» γυναίκα, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για εκείνη.
Συγκεκριμένα, κοινοποίησε φωτογραφίες από την πρεμιέρα του «Victoria Beckham», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στο Λονδίνο και έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix. Σε αγαπάμε πολύ και ανυπομονούμε ο κόσμος να δει πόσο ζεστή, στοργική και εργατική είσαι. Είμαστε τόσο περήφανοι».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Μπέκαμ εμφανίστηκε στην εκδήλωση μαζί με τους γιους του Ρόμεο και Κρουζ και τη σύντροφο του τελευταίου, Τζάκι Αποστέλ, καθώς και την κόρη του, Χάρπερ. Απόντες ήταν ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού, Μπρούκλιν, και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, εν μέσω φημολογούμενης αποξενωμένης σχέσης, που έχει απασχολήσει τα μέσα.
Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, η Βικτόρια ευχαρίστησε δημόσια τα παιδιά της για τη στήριξή τους, συμπεριλαμβάνοντας και τον Μπρούκλιν. «Ευχαριστώ τον σύζυγό μου που με έπεισε – ή μάλλον με ανάγκασε, χωρίς να μου αφήσει επιλογή – να το κάνω, τον Ντέιβιντ», είπε χαμογελώντας. «Και τα παιδιά μου, τον Μπρούκλιν, τον Ρόμεο, τον Κρουζ, τη Χάρπερ και τον Ντέιβιντ – όχι, αυτός δεν είναι παιδί. Αυτή η διαδικασία με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι είμαι αρκετή».
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Η διαδικασία αυτή με ανάγκασε να αναλογιστώ το ταξίδι μου και ήταν πολύ συγκινητική. Ήταν μια χρονιά έντονης ψυχοθεραπείας και με έκανε να συνειδητοποιήσω πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα και τον πατέρα μου, τον αδερφό και την αδερφή μου. Και φυσικά τις Spice Girls – σας αγαπώ».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι γονείς της σχεδιάστριας, Τζάκι και Τόνι Άνταμς, καθώς και η αδερφή της, Λουίζ, με τα παιδιά της.
Δείτε το τρέιλερ του «Victoria Beckham»
Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη Βικτόρια Μπέκαμ στην προετοιμασία για την επίδειξή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Σεπτέμβριο του 2024 – τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διοργάνωση του brand της. Οι θεατές θα δουν πώς ο απρόβλεπτος καιρός απείλησε να ανατρέψει τα σχέδια της ομάδας της, αλλά και την πορεία της από τη μουσική σκηνή των Spice Girls, στη δημόσια εικόνα της ως «WAG», μέχρι τη σημερινή της επιτυχημένη πορεία ως σχεδιάστρια μόδας.
Φωτογραφία άρθρου: AP
