Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ διαψεύδει τον ισχυρισμό του Τζαξ Τέιλορ ότι υπήρξαν συγκάτοικοι

Ο ηθοποιός έβαλε τέλος στη φημολογία ότι υπήρξε κάποτε συγκάτοικος με τον πρωταγωνιστή του ριάλιτι «Vanderpump Rules»

Ελένη Μήτση
Τον ισχυρισμό του Τζαξ Τέιλορ ότι υπήρξε στο παρελθόν συγκάτοικος με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, διέψευσε ο τελευταίος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δεν τον γνωρίζει.

Ο ηθοποιός έβαλε τέλος στη φημολογία ότι υπήρξε κάποτε συγκάτοικος με τον Τέιλορ, πρωταγωνιστή του ριάλιτι «Vanderpump Rules». Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ  απάντησε κατηγορηματικά «απολύτως όχι» στη σχετική ερώτηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Andy Cohen Live» του SiriusXM.

Ο παρουσιαστής Άντι Κόεν ρώτησε τον Τέιτουμ αν είχε υπάρξει ποτέ συγκάτοικος κάποιου που λεγόταν Τζαξ και συμμετείχε στο «Vanderpump Rules», εξηγώντας ότι πρόκειται για τον Τζέισον Κάουτσι — το πραγματικό όνομα του Τέιλορ. Ο Τέιτουμ γέλασε και απάντησε κοφτά: «Απολύτως όχι».


Ο Κόεν του εξήγησε ότι ο Τέιλορ ισχυρίζεται εδώ και χρόνια πως οι δυο τους υπήρξαν συγκάτοικοι όταν ήταν νέα μοντέλα. Ο ηθοποιός σχολίασε ότι θα έπρεπε να δει φωτογραφία του για να θυμηθεί την περίοδο εκείνη και αποκάλυψε πως είχε πράγματι ζήσει κάποτε σε ένα λεγόμενο «model house» — ένα σπίτι όπου διαμένουν μαζί νεαρά μοντέλα, με ελάχιστο χώρο και κοινές υποδομές. Όπως είπε, τελικά τον έδιωξαν μετά από καβγά με έναν από τους άλλους ενοίκους.

Αφού ο Κόεν του έδειξε φωτογραφίες του Τέιλορ, ο Τέιτουμ είπε πως δεν τον αναγνώριζε. «Όλα τα μοντέλα μοιάζουν κάπως μεταξύ τους, είναι ωραίος τύπος», σχολίασε, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι συγκατοικήσαμε ποτέ, αλλά ίσως, ποιος ξέρει».

Ο Τέιλορ είχε αναφέρει πρώτη φορά τον ισχυρισμό του το 2013, σε εμφάνισή του στην εκπομπή «Watch What Happens Live». «Ναι, ήταν ο πρώτος μου συγκάτοικος στη Νέα Υόρκη, όταν ξεκινούσα το μόντελινγκ», είχε δηλώσει τότε.

Κλείσιμο
Τον Μάιο του 2023, επανέλαβε την ίδια ιστορία σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Rolling Stone», περιγράφοντας παρόμοιες συνθήκες διαβίωσης με αυτές που ανέφερε και ο Τέιτουμ για το «model house». «Ήταν γύρω στο 2002 και εκείνη την εποχή τα πρακτορεία είχαν διαμερίσματα για τα μοντέλα που έρχονταν στην πόλη», είχε πει ο 46χρονος και είχε προσθέσει: «Ήταν σαν χώρος με κουκέτες — ένα μικρό δωμάτιο με κουκέτες και ένα μπάνιο. Ο Τσάνινγκ ήταν ένας από τους έξι που έμεναν μαζί μας».

Ο Τέιλορ είχε προσθέσει ότι ο ηθοποιός δεν έμεινε για πολύ, καθώς σύντομα πήρε μέρος σε διαφήμιση της Mountain Dew και η καριέρα του απογειώθηκε.

