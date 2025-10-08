Λήδα Μανθοπούλου: «Πάγωσα όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας»
Υπήρχαν γιατροί που μου είπαν ότι θα έχω θέματα με το σώμα μου αργότερα, ότι θα πονάω αν συνεχίσω τον στίβο, αλλά εμένα μου αρέσει, πρόσθεσε η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου
Για τη μάχη που δίνει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, μίλησε η Λήδα Μανθοπούλου, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Αίαντα Μανθόπουλου. Η αθλήτρια του Παραστίβου, μίλησε αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τη δύναμη ψυχής που τη συνόδεψαν στην πορεία της προς το πρόσφατο χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Η νεαρή πρωταθλήτρια, που διακρίθηκε στα 100 μέτρα, μίλησε το πρωί της Τρίτης 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», περιγράφοντας πώς βίωσε τη διάγνωσή της και πώς αποφάσισε να συνεχίσει τον αθλητισμό παρά τις αντιξοότητες.
«Πάγωσα όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας», παραδέχτηκε η Λήδα Μανθοπούλου, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για την ασθένειά της. «Υπήρχε ένα εξάμηνο μέσα στο νερό, που δεν έκανα καθόλου στίβο, καθόλου πρωταθλητισμό, καθόλου αθλητισμό, γιατί υπήρχαν γιατροί που μου είπαν ότι θα έχω θέματα με το σώμα μου αργότερα, ότι θα πονάω. Μου είπαν να μην το συνεχίσω όλο αυτό. Κάνω ένα άθλημα που είναι μόνο έκρηξη. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.
Η αθλήτρια, που ξεκίνησε τον αθλητισμό μόλις στα πέντε της χρόνια και τον στίβο στα επτά, τόνισε ότι, παρά τους κινδύνους και τις φυσικές καταπονήσεις, δεν σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει. «Τα 100 μέτρα είναι ο βασιλιάς του στίβου. Υπάρχουν καταπονήσεις, αλλά εντάξει, όπως υπάρχουν σε όλους τους αθλητές, υπάρχουν και σε μένα. Υπάρχουν πόνοι, αλλά εντάξει. Στα 5 μου ξεκίνησα τον αθλητισμό και στα 7 τον στίβο», δήλωσε.
