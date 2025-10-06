Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι στα πρώτα χρόνια της καριέρας του είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα για μένα, δήλωσε ο ηθοποιός
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε για τα «άγρια» χρόνια του και τη σχέση του με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Ο 64χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Esquire ότι, στα πρώτα του βήματα στο Λος Άντζελες τη δεκαετία του 1980, «είχε δοκιμάσει κοκαΐνη και άλλα πράγματα», αν και, όπως είπε, «δεν αποτέλεσε ποτέ σοβαρό πρόβλημα» για εκείνον.
«Το ’82, ναι, δοκίμασα — έκανα κοκαΐνη και διάφορα άλλα. Έκανα συχνά αστεία λέγοντας ότι έκανα πάρα πολλά ναρκωτικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα για μένα», είπε χαρακτηριστικά ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ.
Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι εκείνη την εποχή υπήρχε η λανθασμένη αντίληψη πως η κοκαΐνη δεν ήταν εθιστική: «Ήταν τότε ένα επεισόδιο του Taxi όπου όλοι έπαιρναν κοκαΐνη. Εκείνη την περίοδο πιστεύαμε “εντάξει, δεν είναι σαν την ηρωίνη, δεν είναι εθιστική”. Και μετά συνειδητοποιήσαμε: “Ω, τελικά είναι πραγματικά χάλια”. Επιπλέον, ήταν αναμεμειγμένη με μαννιτόλη, ένα καθαρτικό. Όλοι έκαναν μια γραμμή και μετά έτρεχαν στην τουαλέτα», συμπλήρωσε.
Ο Κλούνεϊ περιέγραψε επίσης τη στιγμή που δοκίμασε για πρώτη φορά μαριχουάνα. «Είχαμε πάρει κάτι brownies με ''χόρτο'' με φίλους για να δούμε τον Μάγο του Οζ με το Dark Side of the Moon των Pink Floyd από πίσω, και τη φάγαμε γερά», είπε. «Ήμασταν γύρω στα είκοσι άτομα στο δωμάτιο προβολής. Η ταινία τελείωσε και μείναμε εκεί, σιωπηλοί, για ώρες. Κυριολεκτικά ώρες. Ήλιος είχε βγει, κι εμείς ακόμα εκεί... Δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα».
Στη συνέντευξη, ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του με το αλκοόλ, παλιότερα και σήμερα: «Είχα περιόδους που — δεν θα έλεγα ότι υπήρχε πρόβλημα, δεν ξυπνούσα το πρωί για να πιω — αλλά υπήρξαν διαστήματα που έπινα πολύ κάθε βράδυ», εξομολογήθηκε.
Πρόσφατα, αποφάσισε να σταματήσει σχεδόν εντελώς το ποτό — εκτός από ένα ποτήρι κρασί κάποιες Κυριακές — κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Good Night, and Good Luck».
Φωτογραφία: Shutterstock
George Clooney Admits to Drug Use in the '80s but Says 'It Was Never a Big Issue for Me at All' https://t.co/LfhjSJg6ID— People (@people) October 6, 2025
