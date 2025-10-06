Τζένιφερ Λόπεζ: Από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά μου στόχος μου ήταν να φτιάξω ένα σπίτι στο οποίο θα θέλουν να επιστρέφουν
Τζένιφερ Λόπεζ: Από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά μου στόχος μου ήταν να φτιάξω ένα σπίτι στο οποίο θα θέλουν να επιστρέφουν
Νιώθω ότι είμαστε πολύ κοντά, είπε για τα 17χρονα παιδιά της
Με τα παιδιά της να πλησιάζουν την ενηλικίωση, η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε τις σκέψεις για το νέο κεφάλαιο που θα ανοίξει στη ζωή τους, όταν πλέον φύγουν από το σπίτι.
Η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» και αποκάλυψε ότι, ανάμεσα στις συνεντεύξεις και τις πρεμιέρες αυτής της εβδομάδας, επισκέπτεται πανεπιστήμια μαζί με τα 17χρονα δίδυμα παιδιά της, τον Μαξ και την Έμμε.
«Τα δίδυμα είναι 17. Μπορείς να το πιστέψεις;» τη ρώτησε ο συμπαρουσιαστής Μαρκ Κονσουέλος. «Είναι τρελό. Σήμερα επισκεπτόμαστε ένα κολέγιο, ανάμεσα στις συνεντεύξεις και την πρεμιέρα», απάντησε η Λόπεζ. «Συμβαίνει — φεύγουν, πάνε, και είναι απίστευτο».
Η σταρ του Χόλιγουντ δεν έκρυψε τη χαρά της που τα παιδιά της θα σταθούν στα δικά τους πόδια, κυνηγώντας τα όνειρά τους. «Είμαι χαρούμενη γιατί θυμάμαι πόσο συναρπαστική ήταν εκείνη η περίοδος της ζωής μου, που σκεφτόμουν “τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου”. Είναι μια όμορφη περιπέτεια και το θέλω αυτό για εκείνους. Αλλά, ταυτόχρονα, σκέφτομαι “Ωχ! Θα μείνω μόνη μου”».
Η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής, Κέλι Ρίπα, επισήμανε στη Λόπεζ ότι θα της αρέσει αυτή η νέα φάση, με την τραγουδίστρια να παραδέχεται πως «έχει την αίσθηση» ότι μπορεί να της αρέσει — τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. «Πάντα προσπαθώ να φτιάχνω ένα σπίτι στο οποίο θα θέλουν να επιστρέφουν», είπε η διάσημη τραγουδίστρια.
«Αυτό ήταν ο στόχος μου από τότε που γεννήθηκαν. Ό,τι κι αν δημιουργήσουμε, οι τρεις μας μαζί, θέλω να είναι κάτι που να τους κάνει να λένε “όταν γυρίζω σπίτι, νιώθω όμορφα — μυρίζει σαν το σπίτι μου, έχει τη γεύση του σπιτιού μου”. Και νομίζω ότι το καταφέραμε», πρόσθεσε.
Η Λόπεζ παραδέχτηκε στη συνέχεια ότι πέρασαν «μια σκληρή περίοδο» πριν από λίγα χρόνια, αλλά τώρα έχουν βρει τις ισορροπίες τους. «Τώρα είναι 17, θα γίνουν 18 τον Φεβρουάριο. Αποφοιτούν φέτος τον Ιούνιο από το Λύκειο και νιώθω ότι είμαστε πολύ κοντά», ανέφερε με συγκίνηση. «Είμαστε πλέον μια δεμένη τριάδα. Περάσαμε πολλά μαζί. Έπρεπε να δεθούμε μεταξύ μας. Αυτό άλλαξε τα πράγματα και τα έκανε πραγματικά όμορφα για εμάς», κατέληξε.
Jennifer Lopez Says Her Twins, 17, Are Touring Colleges, Admits She Has Complicated Feelings About Them Leaving the Nest https://t.co/Idce0H0Uzt— People (@people) October 6, 2025
