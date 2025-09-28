Μαρία Αλιφέρη: Κόπηκαν οι συνδέσεις και είμαστε γύρω από τον αφαλό μας πια οι άνθρωποι, το βρίσκω εγκληματικό
Μαρία Αλιφέρη: Κόπηκαν οι συνδέσεις και είμαστε γύρω από τον αφαλό μας πια οι άνθρωποι, το βρίσκω εγκληματικό
Όταν η κοινωνία λειτουργεί έτσι, επηρεάζει όλους μας, αν και σε άλλον βαθμό τον καθένα, πρόσθεσε
Για τη σημερινή εικόνα της τηλεόρασης, αλλά και για την αυτοαναφορικότητα που, όπως είπε, χαρακτηρίζει έντονα την εποχή μίλησε η Μαρία Αλιφέρη. Η ηθοποιός εξήγησε πως είναι στη φύση του ανθρώπου να κοιτάει το «εγώ» του, ενώ σημείωσε επίσης, πως ολόκληρη η κοινωνία λειτουργεί έτσι, με τον καθένα να επηρεάζεται διαφορετικά από αυτό.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Το χουμε», η Μαρία Αλιφέρη δήλωσε αρχικά: «Η δουλειά μας ακολουθεί τη γενική, την κοινωνική περπατησιά και δεν θα έλεγα πως είμαστε σε μια καλή φάση. Και ατομικά και συλλογικά. Με την έννοια ότι πολλή πια, βρε παιδιά μου, αυτοναφορικότητα. Χάθηκε, όπως θα λέγαμε παλιά, "η γειτονιά", "το καφενείο". Χάθηκε, έχουμε απομονωθεί οι άνθρωποι».
Δείτε το βίντεο
Η Μαρία Αλιφέρη τόνισε ότι η αυτοαναφορικότητα είναι στη φύση του ανθρώπου: «Κάπου υψηλότερα να αναφέρεται, κάπου σημαντικότερα από το μικρό εγώ του. Και αναφέρομαι στα πάντα, όλοι ακολουθούμε μία γενική περπατησιά. Όταν η κοινωνία λειτουργεί έτσι, επηρεάζει όλους μας, αν και σε άλλον βαθμό τον καθένα. Δεν είναι προσωπική ευθύνη, είναι ένα κύμα όμως που υποθέτω πως κανείς θα πρέπει να αντισταθεί».
Κλείνοντας, η ηθοποιός εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την αποξένωση στις μέρες μας: «Κόπηκαν οι συνδέσεις και είμαστε γύρω από τον αφαλό μας πια οι άνθρωποι. Εγώ το βρίσκω εγκληματικό αυτό που συμβαίνει».
Καλεσμένη στην εκπομπή «Το χουμε», η Μαρία Αλιφέρη δήλωσε αρχικά: «Η δουλειά μας ακολουθεί τη γενική, την κοινωνική περπατησιά και δεν θα έλεγα πως είμαστε σε μια καλή φάση. Και ατομικά και συλλογικά. Με την έννοια ότι πολλή πια, βρε παιδιά μου, αυτοναφορικότητα. Χάθηκε, όπως θα λέγαμε παλιά, "η γειτονιά", "το καφενείο". Χάθηκε, έχουμε απομονωθεί οι άνθρωποι».
Δείτε το βίντεο
Η Μαρία Αλιφέρη τόνισε ότι η αυτοαναφορικότητα είναι στη φύση του ανθρώπου: «Κάπου υψηλότερα να αναφέρεται, κάπου σημαντικότερα από το μικρό εγώ του. Και αναφέρομαι στα πάντα, όλοι ακολουθούμε μία γενική περπατησιά. Όταν η κοινωνία λειτουργεί έτσι, επηρεάζει όλους μας, αν και σε άλλον βαθμό τον καθένα. Δεν είναι προσωπική ευθύνη, είναι ένα κύμα όμως που υποθέτω πως κανείς θα πρέπει να αντισταθεί».
Κλείνοντας, η ηθοποιός εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την αποξένωση στις μέρες μας: «Κόπηκαν οι συνδέσεις και είμαστε γύρω από τον αφαλό μας πια οι άνθρωποι. Εγώ το βρίσκω εγκληματικό αυτό που συμβαίνει».
Ειδήσεις σήμερα:
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα