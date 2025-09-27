Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
GALA
Λάνα Ντελ Ρέι Γάμος Επέτειο γάμου

Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν

Το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του γαμήλια επέτειο

Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Πέννυ Λουπάκη
Αδημοσίευτα στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν, πριν από έναν χρόνο, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Λάνα Ντελ Ρέι. Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στο Ντε Αλεμάν της Λουιζιάνα στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 κι έκτοτε, διατηρούν χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την προσωπική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε ανάρτηση που έκανε η Λάνα Ντελ Ρέι στον προσωπικό της λογαριασμό στo Instagram, με αφορμή την επέτειό τους, ανέβασε φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση, ενώ σε πολλές φαίνονται και οι καλεσμένοι.Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2024, όταν η τραγουδίστρια έκανε tag τον τον ίδιο σε μια ανάρτηση στο Instagram, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον άντρα της».

Μήνες αργότερα, οι φήμες για έναν έρωτα πυροδοτήθηκαν όταν οι δυο τους εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Φεστιβάλ του Λιντς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το ζευγάρι φαίνεται να γνωρίζεται από το 2019.

Δείτε την ανάρτηση
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν



Ειδήσεις σήμερα:

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Πέννυ Λουπάκη

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης