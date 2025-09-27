Η Λάνα Ντελ Ρέι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν
Το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του γαμήλια επέτειο
Αδημοσίευτα στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν, πριν από έναν χρόνο, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Λάνα Ντελ Ρέι. Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στο Ντε Αλεμάν της Λουιζιάνα στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 κι έκτοτε, διατηρούν χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την προσωπική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σε ανάρτηση που έκανε η Λάνα Ντελ Ρέι στον προσωπικό της λογαριασμό στo Instagram, με αφορμή την επέτειό τους, ανέβασε φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση, ενώ σε πολλές φαίνονται και οι καλεσμένοι.Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2024, όταν η τραγουδίστρια έκανε tag τον τον ίδιο σε μια ανάρτηση στο Instagram, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον άντρα της».
Μήνες αργότερα, οι φήμες για έναν έρωτα πυροδοτήθηκαν όταν οι δυο τους εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Φεστιβάλ του Λιντς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το ζευγάρι φαίνεται να γνωρίζεται από το 2019.
