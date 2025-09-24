Ελένη Φιλίνη για την ταινία «Γυναικάρα με τα πράσινα»: Πήρα 100.000 δραχμές, ενώ ο παραγωγός έβγαλε σε ένα χρόνο 30 εκατομμύρια
Μου έστελναν χιλιάδες γράμματα από Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, πρόσθεσε
Για την εποχή της βιντεοταινίας μίλησε η Ελένη Φιλίνη, αποκαλύπτοντας πως παρά τη μεγάλη επιτυχία που γνώριζαν τότε οι ταινίες αυτές, οι ηθοποιοί δεν είχαν οικονομική εξασφάλιση από τις απολαβές τους.
Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε στο περιοδικό ΟΚ!ότι για την πρώτη της συμμετοχή στη «Γυναικάρα με τα πράσινα» έλαβε μόλις 100.000 δραχμές, ενώ ο παραγωγός κέρδισε μέσα σε έναν χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια δραχμές. Όπως σημείωσε, λάμβανε τότε χιλιάδες γράμματα από θαυμαστές σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
«Τότε υπήρχαν μόνο δύο ελληνικά κανάλια, οι βιντεοταινίες άρεσαν πολύ. Γίνονταν και πολύ αξιόλογες δουλειές. Έχω παίξει με τους καλύτερους συναδέλφους και σκηνοθέτες. Έπειτα ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση και τις αντικατέστησε», ανέφερε αρχικά η Ελένη Φιλίνη.
Στη συνέχεια, μίλησε για την πρώτη της βιντεοταινία. «Θυμάμαι για την πρώτη μου βιντεοταινία, τη "Γυναικάρα με τα πράσινα", πήρα 100.000 δραχμές. Ο παραγωγός είχε βγάλει σε ένα χρόνο 30 εκατομμύρια δραχμές. Εκτός από την ενοικίαση, τις πρόβαλλαν επίσης και σε περιφερειακά κανάλια, αλλά και στο εξωτερικό. Μου έστελναν χιλιάδες γράμματα από Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική», σημείωσε.
