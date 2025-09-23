Η Cardi B εξήγησε γιατί αργεί να εκδοθεί το διαζύγιό της με τον Offset: «Δεν θα του δώσω εκατομμύρια για να με αφήσει ελεύθερη»
Η ράπερ υποστήριξε πως οι απαιτήσεις του πρώην της καθυστερούν τη διαδικασία
Με αιχμηρό τρόπο απάντησε η Cardi B σε όσους αναρωτιούνται γιατί δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το διαζύγιό της με τον Offset, υποστηρίζοντας ότι εκείνος καθυστερεί τη διαδικασία και της βάζει οικονομικά εμπόδια. Η 32χρονη ράπερ, η οποία περιμένει παιδί με τον νέο σύντροφό της, τον παίκτη του NFL, Στέφον Ντιγκς, μίλησε με τους θαυμαστές της στο Twitter τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας ότι ενώ είναι νομικά σε διάσταση, το διαζύγιο παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω απαιτήσεων του πρώην της.
«Ναι, κάνω παιδί με κάποιον άλλον. Και λοιπόν; Συμβαίνει, έτσι είναι η ζωή», είπε η Cardi Β, εξηγώντας ότι ο μόνος λόγος που παραμένει παντρεμένη είναι επειδή ο Offset θέλει να της μεταφέρει φορολογικά βάρη και να πάρει περιουσιακά στοιχεία: «Ο μόνος τρόπος να πάρω το διαζύγιο είναι να πληρώσω τους φόρους του και να του δώσω ένα από τα ακίνητά μου. Παλεύω για αυτό και θα συνεχίσω να παλεύω. Δεν έχει να κάνει με αγάπη».
Η βραβευμένη με Grammy ράπερ τόνισε ότι αισθάνεται «όμηρος» του πρώην της λόγω του νομικού συμβολαίου, αλλά δεν σκοπεύει να αφήσει την κατάσταση να καθορίσει τη ζωή της. «Δεν θα ζήσω επειδή σε ένα χαρτί φαίνεται ότι είμαι ακόμα παντρεμένη, αν δεν του δώσω εκατομμύρια για να με αφήσει ελεύθερη», είπε χαρακτηριστικά.
Η Cardi B, που ήδη έχει τρία παιδιά με τον Offset, την 7χρονη Kulture, τον 4χρονο Wave και τη μόλις 12 μηνών Blossom, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Στέφον Ντιγκς, με τον οποίο συνδέθηκε ερωτικά στα τέλη του 2024. Ωστόσο, ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με αγωγή πατρότητας, καθώς μία γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι πατέρας της 5 μηνών κόρης της. Η Cardi Β σχολίασε το θέμα με τον δικό της τρόπο μέσω Instagram Live: «Αυτός είναι ο μπαμπάς του παιδιού σου; Ε, είναι και ο δικός μου μπαμπάς του παιδιού μου. Και τώρα; Δεν ξέρω, θα το βρούμε».
Σε συνέντευξή της στο CBS Mornings η ράπερ παραδέχτηκε ότι θα ήθελε ο Offset να είναι «καλύτερος άνθρωπος», κυρίως για χάρη των παιδιών τους. Από την πλευρά του, ο ίδιος μίλησε για το διαζύγιο μέσα από το νέο του τραγούδι Move On στο άλμπουμ Kiari, τονίζοντας ότι το μήνυμα είναι «να προχωράς ειρηνικά».
Cardi B Reveals via her recent twitter space that she is yet to officially divorce Offset because he wants to turn her into his personal ATM and retirement plan.— Red Media (@RedMedia_us) September 22, 2025
" I'm still tied to that marriage on contract because this man wants me to pay all his taxes, give him millions of… pic.twitter.com/ERNSSVkXKs
