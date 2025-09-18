Cardi B για Offset: Δεν τον μισώ, απλώς εύχομαι να ήταν καλύτερος άνθρωπος
Cardi B για Offset: Δεν τον μισώ, απλώς εύχομαι να ήταν καλύτερος άνθρωπος
Να γίνει καλύτερος άνθρωπος για τα παιδιά μας, τόνισε η Cardi B για τον πρώην σύντροφό της
Την ευχή να αλλάξει προς το καλύτερο ο Offset εξέφρασε η Cardi B, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον μισεί παρά την κατάληξη της σχέσης τους. Η 33χρονη ράπερ, στη ζωή της οποίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο πλευρό του παίκτη του NFL, Stefon Diggs, διευκρίνισε ωστόσο πως αυτή την περίοδο η σχέση της με τον πρώην σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της δεν είναι καλή.
Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, την 7χρονη Κούλτουρ, την 1 έτους Μπλόσομ και τον 4χρονο Γουέιβ. Η Cardi B κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2024, με στόχο την απόκτηση της αποκλειστικής επιμέλειας των παιδιών, ενώ είχε υποστηρίξει με ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) πως ο Offset ως πατέρας ήταν αδιάφορος.
Σε συνέντευξή της στην Γκέιλ Κινγκ, η ράπερ μίλησε για τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της και αποκάλυψε ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή καμία ουσιαστική επικοινωνία για την ανατροφή των παιδιών τους.
Η Cardi B σημείωσε ότι θα ήθελε στο μέλλον να αποκτήσουν μια καλύτερη σχέση, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκείνος θα σημειώσει βελτίωση. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Απλώς εύχομαι να ήταν καλύτερος άνθρωπος. Αλλά είναι ό,τι είναι. Να γίνει καλύτερος άνθρωπος για τα παιδιά».
Παρότι ξεκαθάρισε πως δεν έχει «μίσος στην καρδιά της», υποστήριξε ότι ούτε ο Offset φαίνεται να τρέφει θετικά αισθήματα προς το πρόσωπό της αυτή την περίοδο. Υποστήριξε μάλιστα ότι όποτε εκείνος εμφανίζεται θετικός απέναντί της, αυτό είναι «προσποιητό», αφού «τα λόγια του δεν συμβαδίζουν με τη συμπεριφορά του».
Η βραβευμένη με Grammy Awards ράπερ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν γνωρίζει πώς η σχέση τους θα φτάσει σε ένα καλό σημείο, αλλά δήλωσε αισιόδοξη πως αυτό μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Οι δηλώσεις της έρχονται λίγο μετά την είδηση ότι είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί της, αυτή τη φορά με τον Stefon Diggs.
Φωτογραφία: Shutterstock
Cardi B says she doesn't hate Offset... Just wants him to be a 'better person.'— TMZ (@TMZ) September 18, 2025
📖 https://t.co/GP2QCeGZ0K pic.twitter.com/LcVKKIUhYv
Φωτογραφία: Shutterstock
