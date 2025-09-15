Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση για τον άντρα που διασκέδασε στα μπουζούκια - «Ό,τι θέλω να ξέρετε είναι στα social media»
Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση για τον άντρα που διασκέδασε στα μπουζούκια - «Ό,τι θέλω να ξέρετε είναι στα social media»
Πριν από λίγες ημέρες, η Instagrammer απαθανατίστηκε σε νυχτερινό κέντρο μαζί με έναν επιχειρηματία
Η Ιωάννα Τούνη τοποθετήθηκε σχετικά με δημοσιεύματα που τη θέλουν σε νέα σχέση, ύστερα από βίντεο που την έδειχνε να διασκεδάζει σε νυχτερινό κέντρο με έναν άντρα. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι προστατεύει την προσωπική της ζωή, τονίζοντας πως μέσω των social media μοιράζεται πληροφορίες που η ίδια επιλέγει από την καθημερινότητά της.
Η Instagrammer έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο και μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν για την προσωπική της ζωή: «Παιδιά ό,τι θέλω να ξέρετε και ό,τι θέλω να βλέπετε είναι στα social media μου αναρτημένα. Σας ευχαριστώ. Κάποια στιγμή σίγουρα θα κάνω το επόμενο βήμα στη ζωή μου».
Στη συνέχεια, έκανε και ένα σχόλιο σχετικά με αναρτήσεις που κάνει ο πρώην σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά τον χωρισμό τους. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, εάν ορισμένες δημοσιεύσεις του αναφέρονται έμμεσα σε εκείνη, η Ιωάννα Τούνη είπε: «Δεν ξέρω, ρωτήστε τον».
Δείτε το βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, η Instagrammer εθεάθη σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκε μαζί με την παρέα της. Ανάμεσά τους ήταν και ένας άντρας, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι πρόκειται για τον νέο της σύντροφο.
Σε βίντεο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», η Ιωάννα Τούνη φάνηκε να διασκεδάζει με τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη.
Η εμφάνισή της στα μπουζούκια
Σε βίντεο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», η Ιωάννα Τούνη φάνηκε να διασκεδάζει με τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη.
