Ο Γούντι Άλεν δήλωσε πως όσοι δεν συνεργάστηκαν μαζί του λόγω των κατηγοριών περί σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης του έκαναν λάθος
Γούντι Άλεν Μία Φάροου

Κάποια μέρα ίσως το καταλάβουν, τόνισε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης

Αναστασία Σταθά
Στο πώς άλλαξε η καριέρα του μετά τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης της υιοθετημένης κόρης του, Ντίλαν Φάροου, αναφέρθηκε ο Γούντι Άλεν, ενώ μοιράστηκε τις σκέψεις του για την κουλτούρα της «ακύρωσης» σε νέα του συνέντευξη.

Μιλώντας στη Wall Street Journal, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αρνήθηκε για μία ακόμη φορά τις κατηγορίες, επιμένοντας στην αθωότητά του, και σχολίασε τις συνέπειες της διαμάχης που αντιμετώπισε, οι οποίες περιλάμβαναν την απόφαση πολλών σταρ να δηλώσουν ότι δεν θέλουν πλέον να συνεργαστούν μαζί του. Χαρακτήρισε δε την κουλτούρα της ακύρωσης «απλώς ανόητη».

Ο Άλεν έχει κατηγορηματικά αρνηθεί ότι παρενόχλησε τη Ντίλαν όταν εκείνη ήταν 7 ετών. Είχε απαντήσει στις κατηγορίες και στα απομνημονεύματά του το 2020 με τίτλο «Apropos of Nothing», υποστηρίζοντας ότι η Ντίλαν πείστηκε πως κακοποιήθηκε επειδή η μητέρα της, Μία Φάροου, της τραγουδούσε συχνά το τραγούδι «Daddy in the Attic».

Ωστόσο, η Ντίλαν είχε επιμείνει με δήλωσή της στη Wall Street Journal: «Έχω κουραστεί να ακούω τη μισογυνική και αντιεπιστημονική αφήγηση ότι με καθοδήγησαν ή με έκαναν πλύση εγκεφάλου. Καθόλου. Αυτή είναι η αλήθεια που κατέθεσα ως παιδί και συνεχίζω να αφηγούμαι σταθερά από τότε. Είμαι 40 ετών γυναίκα. Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση από τον Γούντι Άλεν», είπε.

Παρά τις αρνήσεις του, ο Άλεν αναγνώρισε ότι πολλοί ηθοποιοί δεν θέλησαν να συνεργαστούν μαζί του μετά τις κατηγορίες. «Αν ένας ηθοποιός πει, “Δεν θα δουλέψω μαζί του”, βασικά σκέφτεται, “Κάνω κάτι καλό, συμβάλλω, κάνω μια δήλωση”», είπε στη Wall Street Journal. «Αλλά στην πραγματικότητα κάνει λάθος. Κάποια μέρα ίσως το καταλάβει», τόνισε.

Ο Μάικλ Κέιν, ο Κόλιν Φερθ και η Γκρέτα Γκέργουιγκ είναι ανάμεσα στους ηθοποιούς που έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τον Άλεν, ενώ αρκετοί άλλοι έχουν εκφράσει δημόσια τη λύπη τους που συνεργάστηκαν μαζί του στο παρελθόν.

Παρά την απομάκρυνση παλαιών συνεργατών, ο Άλεν διευκρίνισε ότι δεν θυμώνει. «Θα περίμενα να έχουν περισσότερη λογική, όταν διαβάζουν για την υπόθεση. Αυτό που πάντα με εκπλήσσει είναι πόσο έτοιμοι και πρόθυμοι είναι οι άνθρωποι να την αποδεχτούν», σημείωσε. «Θα σκεφτόταν κανείς πως όποιος διαβάσει τις λεπτομέρειες θα έλεγε, “Αυτό μοιάζει κάπως αμφιλεγόμενο”», συμπλήρωσε.

Φωτογραφία: Shutterstock

Αναστασία Σταθά
