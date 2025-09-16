Γιώργος Μαζωνάκης: Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε νέο βίντεο στο TikTok
Ένα νέο βίντεο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγες μόλις μέρες μετά την επικοινωνία που «άνοιξε» με τους θαυμαστές του στο TikTok.
Στο κλιπ που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως και στο πρώτο βίντεο, εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του, μαζί με έναν μουσικό.
«Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής και στη συνέχεια ερμηνεύει απόσπασμα από το κομμάτι «Ανάσα» που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγους μήνες.
Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στα Δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο.
Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν: «Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», με τον ίδιο να απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου: «Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».
Την ίδια μέρα είχε δημοσιεύσει το πρώτο του βίντεο στο TikTok. Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλεγε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, τραγουδούσε το γνωστό του κομμάτι «Τρελός».
