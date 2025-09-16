Ευαγγελία Μουμούρη για τις συνεργασίες της στο θέατρο: Μου αρέσει να ελέγχω τα πράγματα πάνω στη σκηνή, αλλιώς υποφέρω
Μπαίνω με την ψυχή μου στο θέατρο, αν κάποιος πάει και μου την γρατζουνίσει, δεν το θέλω, δεν περνάω καλά, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για την πορεία της στο θέατρο και τη στάση της απέναντι στις συνεργασίες της μίλησε η Ευαγγελία Μουμούρη. Η ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στην «Ηλέκτρα», εξήγησε γιατί προτιμά να έχει τον απόλυτο έλεγχο πριν ανέβει στη σκηνή, αλλά και πόσο βαθιά επηρεάζεται όταν αυτή η συνθήκη διαταράσσεται.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», η ηθοποιός σημείωσε ότι είναι συγκεντρωτική και θέλει να νιώθει ότι ελέγχει την κατάσταση. «Μου αρέσει πάρα πολύ να ελέγχω τα πράγματα πάνω στη σκηνή, δηλαδή σαν να λέμε ότι θέλω να ελέγχω τα πάντα εννοώ και γύρω από τη σκηνή, ώστε επάνω στη σκηνή να έχω στα πούπουλα το ανεξέλεγκτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συμπλήρωσε, μάλιστα πως όταν βγει από αυτή την κατάσταση, τότε νιώθει ότι η ισορροπία της διαταρράσσεται. «Όταν κάποιος με βγάλει από αυτή τη συνθήκη υποφέρω. Με τα χρόνια νόμιζα ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω, είμαι ακριβώς το ίδιο όπως πριν από 25 χρόνια. Δεν μπορώ», εξήγησε.
Τέλος, πρόσθεσε: «Εγώ μπαίνω με την ψυχή μου στο θέατρο. Αν κάποιος πάει και μου γρατζουνίσει την ψυχή μου, δεν το θέλω, δεν περνάω καλά. Το καλύτερο που μπορεί να τύχει σε συνεργασία, είναι να σε κοιτάει στα μάτια και να ξέρεις ότι παίζουμε μαζί».
