H Τζέσικα Σίμπσον σχολίασε τον χωρισμό με τον πρώην σύντροφό της, Τόνι Ρόμο: «Χαίρομαι που δεν τα καταφέραμε»
H Τζέσικα Σίμπσον σχολίασε τον χωρισμό με τον πρώην σύντροφό της, Τόνι Ρόμο: «Χαίρομαι που δεν τα καταφέραμε»
Ένα περιστατικό επιβεβαίωσε στην τραγουδίστρια πως ήταν καλύτερα που χώρισαν
Η Τζέσικα Σίμπσον αποκάλυψε ότι επανασυνδέθηκε πρόσφατα με τον πρώην σύντροφό της, Τόνι Ρόμο, όμως όχι σε ερωτικό επίπεδο. Μάλιστα, τόνισε πως αυτή τους η επικοινωνία την έκανε να συνειδητοποιήσει πως ήταν καλύτερο και για τους δύο το γεγονός ότι έχουν χωρίσει. Όπως περιέγραψε, όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα του πρώην της στη μητέρα της. Η Τζέσικα Σίμπσον εξήγησε σε συναυλία της πως ο Τόνι Ρόμο είχε σκοπό να πουλήσει το σκάφος που του είχε αγοράσει η τραγουδίστρια, όταν ήταν σε σχέση.
«Πριν λίγες εβδομάδες, η μαμά μου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα», είπε στη σκηνή του 2025 Women Who Rock Benefit Concert στο Πίτσμπουργκ, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες, από θαυμαστές της. «Η μαμά μου του είπε "οκ, και;" και μετά ήρθε η χαρτούρα για να υπογράψω και να του μεταβιβάσω το σκάφος που θέλει να πουλήσει».
Η αναφορά αφορούσε το φημολογούμενο σκάφος αξίας 100.000 δολαρίων που η Τζέσικα Σίμπσον είχε χαρίσει στον Τόνι Ρόμο το 2009 για τα 28α γενέθλιά του. Αν και η διαδικασία περιλάμβανε μόνο την τυπική μεταβίβαση τίτλου, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ειρωνική της διάθεση, σχολιάζοντας ότι ο πρώην της την ευχαρίστησε με… πλαστικά ποτήρια. «Σκέφτηκα "ωραία, χαίρομαι που δεν τα καταφέραμε"», είπε γελώντας.
Δείτε το βίντεο
Η Τζέσικα Σίμπσον και ο Τόνι Ρόμο είχαν σχέση από το 2007 έως το 2009, πριν η τραγουδίστρια παντρευτεί τον NFL παίκτη, Έρικ Τζόνσον, με τον οποίο έχει τρία παιδιά. Η τραγουδίστρια και ο Έρικ Τζόνσον ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν τον Ιανουάριο του 2025, εστιάζοντας στην ευημερία των παιδιών τους.
Μετά τον χωρισμό, η ποπ σταρ έχει επιστρέψει στη μουσική μετά από 15 χρόνια παύσης, βρίσκοντας έμπνευση από τις προσωπικές της εμπειρίες και την αυτοπεποίθηση που απέκτησε. «Ήταν καλό για εκείνη να αφιερωθεί στη μουσική, που πάντα ήταν η αληθινή της αγάπη», ανέφερε πηγή στο Us Weekly.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Πριν λίγες εβδομάδες, η μαμά μου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα», είπε στη σκηνή του 2025 Women Who Rock Benefit Concert στο Πίτσμπουργκ, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες, από θαυμαστές της. «Η μαμά μου του είπε "οκ, και;" και μετά ήρθε η χαρτούρα για να υπογράψω και να του μεταβιβάσω το σκάφος που θέλει να πουλήσει».
Jessica Simpson Makes Rare Comment About Ex Tony Romo: https://t.co/h52g2JhXki pic.twitter.com/DA585Sd72n— E! News (@enews) September 13, 2025
Δείτε το βίντεο
@jordycray
Oh, Tony 😂 For context, she gifted the boat for his birthday! #jessicasimpson #tonyromo #popculture #cowboys #fyp♬ original sound - jordycray
Μετά τον χωρισμό, η ποπ σταρ έχει επιστρέψει στη μουσική μετά από 15 χρόνια παύσης, βρίσκοντας έμπνευση από τις προσωπικές της εμπειρίες και την αυτοπεποίθηση που απέκτησε. «Ήταν καλό για εκείνη να αφιερωθεί στη μουσική, που πάντα ήταν η αληθινή της αγάπη», ανέφερε πηγή στο Us Weekly.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα