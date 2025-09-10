Ναταλία Λιονάκη: Η καθημερινότητά της στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία - «Ζει με ταπεινότητα» λέει άτομο από το περιβάλλον της
Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα, πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος
Η Ναταλία Λιονάκη, η ηθοποιός που πριν από λίγα χρόνια απασχόλησε έντονα την ελληνική showbiz με την απόφασή της να εγκαταλείψει τα φώτα της δημοσιότητας και να ακολουθήσει τον μοναχισμό, ζει σήμερα μια εντελώς διαφορετική ζωή στην Κένυα. Έχοντας πάρει το όνομα Φεβρωνία, η άλλοτε πρωταγωνίστρια τηλεοπτικών σειρών έχει αφήσει πίσω της την καριέρα της στην υποκριτική και έχει αφοσιωθεί στην προσευχή και την θρησκεία, προσφέροντας φροντίδα σε ορφανά παιδιά και ανθρώπους σε ανάγκη.
Στην εκπομπή «Το ’χουμε» παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από τη νέα της καθημερινότητα, αποκαλύπτοντας την απόλυτη μεταμόρφωση της ζωής της. Η μοναχή Φεβρωνία δεν επιδιώκει δημοσιότητα και ζει μακριά από κάθε κοσμική προβολή, έχοντας ενταχθεί πλήρως στη μοναστική κοινότητα της περιοχής.
Άνθρωπος από το περιβάλλον της μίλησε σε δημοσιογράφο της εκπομπής και περιέγραψε την προσωπικότητα και την αφοσίωσή της: «Τη γερόντισσα Φεβρωνία τη γνωρίζω από το 2018, δεν μου είχε πει ποτέ ότι ήταν γνωστή ηθοποιός στην Ελλάδα. Το έμαθα τυχαία πριν από λίγο καιρό από μια Ελληνίδα πιστή που μας επισκέφτηκε. Βλέποντας τις φωτογραφίες της ως ηθοποιό και αποσπάσματα από ταινίες της στο διαδίκτυο, σοκαρίστηκα. Δεν θυμίζει σε τίποτα τη Μοναχή που βλέπω καθημερινά. Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα, ζει με ταπεινότητα. Είναι πολύ αφοσιωμένο άτομο και ζει ευτυχισμένη εδώ στο μοναστήρι στην Κένυα και μάλιστα είναι μεγαλόσχημη μοναχή. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Όσα κάνει πλέον, τα κάνει για τα φτωχά παιδιά της περιοχής, έχει δώσει όλη της τη ψυχή και τη ζωή σε αυτό το πράγμα».
Η καθημερινότητά της είναι αυστηρά πειθαρχημένη και στηρίζεται στην απλότητα, όπως αναφέρει στη συνέχεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, «ξυπνάει καθημερινά πριν από τις 5 τα ξημερώματα μαζί με τις άλλες δυο μοναχές και ξεκινούν το έργο τους με προσευχή. Φροντίζει τα λουλούδια στους κήπους, μαγειρεύει για τα ορφανά και προσφέρει φροντίδα σε όποιον χρειάζεται».
Επιπλέον πρόσθεσε: «Ζει με τα απολύτως αναγκαία, μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα. Σέβεται πάρα πολύ την τοπική κουλτούρα, δεν απορρίπτει κανέναν, έχει μια τεράστια αγκαλιά για όλους. Μάλιστα, επειδή βρίσκεται αρκετά χρόνια μαζί μας, πλέον έχει αρχίσει να μιλάει δειλά τα Σουαχίλι».
Την ίδια στιγμή, συγγενικά της πρόσωπα στην Ελλάδα παραδέχονται πως η απόφασή της τους είχε αιφνιδιάσει, ενώ οι γονείς της δεν είχαν στηρίξει την επιλογή της να μονάσει. Η θεία της μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η πρώην ηθοποιός έχει ζητήσει να μην την ενοχλούν στη νέα της ζωή.
«Όταν καθόταν στις Μοίρες με τον πατέρα της, σμίγαμε καμιά φορά αλλά τώρα έχω να τη δω χρόνια. Αφού πήγε στο μοναστήρι που δεν θέλανε οι γονείς της, δεν την ξαναείδα. Δεν έχουμε κρατήσει επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε η μάνα της, ούτε ο πατέρας της στήριξαν την απόφαση να γίνει μοναχή, αλλά αυτή έφυγε, πήγε εκεί και είχε απαγορεύσει να την ενοχλούμε. Πώς πήρε αυτή την απόφαση, δεν ξέρω… Το πρόσωπό της το θαμπό… Το ωραίο! Παναγία μου! Ήταν κούκλα. Το επεισόδιο το βάζουν καμιά φορά κι εμφανίζεται στο έργο. Εγώ δεν είμαι κατά της θρησκείας, ό,τι θέλει ο καθένας. Αντέδρασα κι εγώ στην απόφασή της να γίνει μοναχή, είπα "κρίμα τα νιάτα της", αλλά του Θεού το θέλημα δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει», είπε κλείνοντας.
