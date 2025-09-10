Τζουν Σκουίμπ: Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ σύντομα από την υποκριτική, δήλωσε η 95χρονη ηθοποιός
Τζουν Σκουίμπ: Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ σύντομα από την υποκριτική, δήλωσε η 95χρονη ηθοποιός
Η ηθοποιός συνεχίζει την καριέρα της με νέους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο και το θέατρο
Την επιθυμία να συνεχίσει την πορεία της στην υποκριτική εξέφρασε η 95χρονη Τζουν Σκουίμπ. Η ηθοποιός έχει παρουσία στον κινηματογράφο και το θέατρο με νέους πρωταγωνιστικούς ρόλους, δηλώνοντας πως η δουλειά παραμένει η μεγάλη της αγάπη.
Η Σκουίμπ πρωταγωνίστησε το 2024 για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Thelma», ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου επιστρέφει ως η κεντρική ηρωίδα στην ταινία «Eleanor the Great» σε σκηνοθεσία της Σκάρλετ Γιόχανσον.
Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απόσυρσής της, λέγοντας: «Τι θα έκανα; Νομίζω πως ο κόσμος θα τρελαινόταν μαζί μου αν δεν δούλευα».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
Αντί να εγκαταλείψει τα καλλιτεχνικά, η ηθοποιός θέτει τον επόμενο επαγγελματικό της στόχο: από τον Δεκέμβριο θα πρωταγωνιστήσει στο Μπρόντγουεϊ ως Ματζόρι Πράιμ, στο έργο Marjorie Prime. «Είχα μια μεγάλη πορεία στο θέατρο πριν αρχίσω να παίζω στον κινηματογράφο. Ήμουν στα 60 μου όταν ξεκίνησα τον κινηματογράφο. Είναι σαν να επιστρέφω σπίτι με κάποιο τρόπο. Και το έργο είναι εξαιρετικό, με μικρή διάρκεια».
Πριν όμως ανέβει στη σκηνή, η Σκουίμπ απολαμβάνει την ολοκλήρωση της δουλειάς της στην ταινία «Eleanor the Great», που αποτελεί και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Γιόχανσον. «Πέρασα υπέροχα. Αγάπησα τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκα και η Σκάρλετ ήταν καταπληκτική. Ήταν πραγματική ηγέτιδα και έκανε τα πάντα να κυλήσουν ομαλά και εύκολα» είπε για τη συνεργασία τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Σκουίμπ πρωταγωνίστησε το 2024 για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Thelma», ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου επιστρέφει ως η κεντρική ηρωίδα στην ταινία «Eleanor the Great» σε σκηνοθεσία της Σκάρλετ Γιόχανσον.
Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απόσυρσής της, λέγοντας: «Τι θα έκανα; Νομίζω πως ο κόσμος θα τρελαινόταν μαζί μου αν δεν δούλευα».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της
June Squibb revealed why there’s no retirement plans on the horizon as she celebrates ‘Eleanor the Great’ with E! News’ Francesca Amiker at the 2025 Toronto International Film Festival. https://t.co/a0WcSxYF0u pic.twitter.com/wnlmAPydjL— E! News (@enews) September 10, 2025
Πριν όμως ανέβει στη σκηνή, η Σκουίμπ απολαμβάνει την ολοκλήρωση της δουλειάς της στην ταινία «Eleanor the Great», που αποτελεί και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Γιόχανσον. «Πέρασα υπέροχα. Αγάπησα τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκα και η Σκάρλετ ήταν καταπληκτική. Ήταν πραγματική ηγέτιδα και έκανε τα πάντα να κυλήσουν ομαλά και εύκολα» είπε για τη συνεργασία τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
«Δεχόμαστε επίθεση» λέει η Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας
Το iPhone 17 «αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Το ξέσπασμα της Ελένης Βουλγαράκη με βίντεο στο TikTok για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
«Δεχόμαστε επίθεση» λέει η Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας
Το iPhone 17 «αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Το ξέσπασμα της Ελένης Βουλγαράκη με βίντεο στο TikTok για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα