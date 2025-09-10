Τζουν Σκουίμπ: Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ σύντομα από την υποκριτική, δήλωσε η 95χρονη ηθοποιός
GALA
Τζουν Σκουίμπ υποκριτική

Τζουν Σκουίμπ: Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ σύντομα από την υποκριτική, δήλωσε η 95χρονη ηθοποιός

Η ηθοποιός συνεχίζει την καριέρα της με νέους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο και το θέατρο

Τζουν Σκουίμπ: Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ σύντομα από την υποκριτική, δήλωσε η 95χρονη ηθοποιός
Ελένη Μήτση
Την επιθυμία να συνεχίσει την πορεία της στην υποκριτική εξέφρασε η 95χρονη Τζουν Σκουίμπ. Η ηθοποιός έχει παρουσία στον κινηματογράφο και το θέατρο με νέους πρωταγωνιστικούς ρόλους, δηλώνοντας πως η δουλειά παραμένει η μεγάλη της αγάπη.

Η Σκουίμπ πρωταγωνίστησε το 2024 για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Thelma», ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου επιστρέφει ως η κεντρική ηρωίδα στην ταινία «Eleanor the Great» σε σκηνοθεσία της Σκάρλετ Γιόχανσον.

Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απόσυρσής της, λέγοντας: «Τι θα έκανα; Νομίζω πως ο κόσμος θα τρελαινόταν μαζί μου αν δεν δούλευα».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της

Αντί να εγκαταλείψει τα καλλιτεχνικά, η ηθοποιός θέτει τον επόμενο επαγγελματικό της στόχο: από τον Δεκέμβριο θα πρωταγωνιστήσει στο Μπρόντγουεϊ ως Ματζόρι Πράιμ, στο έργο Marjorie Prime. «Είχα μια μεγάλη πορεία στο θέατρο πριν αρχίσω να παίζω στον κινηματογράφο. Ήμουν στα 60 μου όταν ξεκίνησα τον κινηματογράφο. Είναι σαν να επιστρέφω σπίτι με κάποιο τρόπο. Και το έργο είναι εξαιρετικό, με μικρή διάρκεια».

Πριν όμως ανέβει στη σκηνή, η Σκουίμπ απολαμβάνει την ολοκλήρωση της δουλειάς της στην ταινία «Eleanor the Great», που αποτελεί και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Γιόχανσον. «Πέρασα υπέροχα. Αγάπησα τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκα και η Σκάρλετ ήταν καταπληκτική. Ήταν πραγματική ηγέτιδα και έκανε τα πάντα να κυλήσουν ομαλά και εύκολα» είπε για τη συνεργασία τους.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

«Δεχόμαστε επίθεση» λέει η Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας

Το iPhone 17 «αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

Το ξέσπασμα της Ελένης Βουλγαράκη με βίντεο στο TikTok για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ελένη Μήτση

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης