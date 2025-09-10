Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς υπερασπίστηκε τον Τζάστιν Μπίμπερ μετά τις επικρίσεις για δημοσίευση φωτογραφίας με τον γιο του
Η καμπάνια προώθησης του νέου άλμπουμ του τραγουδιστή στηρίχθηκε σε καλλιτεχνικές εικόνες του ίδιου, της συζύγου και του γιου τους
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς υπερασπίστηκε δημόσια τον Τζάστιν Μπίμπερ λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Swag II», ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο επικρίσεων έπειτα από ανάρτηση φωτογραφίας με τον γιο του Τζακ Μπλουζ.
Η καμπάνια του άλμπουμ του περιλάμβανε μεταξύ άλλων μία εικόνα, όπου ο Μπίμπερ ποζάρει χωρίς μπλούζα σε έναν καναπέ έχοντας αγκαλιά το παιδί του.
Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων για τον γάμο και την ψυχική του υγεία πριν από την κυκλοφορία του «Swag». Παρά τις αρχικές συζητήσεις, οι ανησυχίες για τον Μπίμπερ υποχώρησαν μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, το οποίο σημείωσε εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Η σύντομη καμπάνια προώθησης στηρίχθηκε σε καλλιτεχνικές εικόνες του ίδιου, της συζύγου του και του γιου τους, γεγονός που βελτίωσε την εικόνα του μετά από περιστατικά έντασης με τη Χέιλι Μπίμπερ που είχαν τραβήξει την προσοχή του κοινού.
Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η Σπίαρς παρενέβη μέσω μιας δημοσίευσης στον λογαριασμό της στο Instagram ζητώντας να σταματήσει η κριτική που δέχεται ο τραγουδιστής. Συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε τη φωτογραφία του Τζάστιν Μπίμπερ με το παιδί του, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ντροπή σε όσους έκριναν το σπίτι μου με τις πιτζάμες μου. Είμαι ερωτευμένη με αυτή τη φωτογραφία!!! Τόσο, τόσο όμορφη!!! ».
Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου προκλήθηκε νέα ανησυχία στους φίλους και την οικογένεια της τραγουδίστριας για τη δική της ψυχική υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι της. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι η έπαυλή της είναι ακατάστατη και γεμάτη περιττώματα σκύλων. Πηγή που μίλησε στην «Daily Mail» δήλωσε πως «το σπίτι της Σπίαρς είναι ένα χάος. Δεν καθαρίζει μετά τα σκυλιά, δεν έχει κάποιον να καθαρίζει καθημερινά, και απλώς δεν λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε ένας ενήλικας».
Σημειώνεται, ότι ο Μπίμπερ συνηθίζει να δημοσιεύει στιγμιότυπα με τον γιο του, χωρίς όμως να δείχνει το πρόσωπό του. Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε στο Instagram νέες εικόνες τους, ενώ έκαναν καγιάκ, κρατώντας τον Τζακ στην αγκαλιά του.
